  Analiste Göre Chainlink ve Bu Altcoin’de Dananın Kuyruğu Koptu Kopacak! 2x’i Aşabilir!

Tecrübeli kripto para analisti Bluntz, merkeziyetsiz oracle sağlayıcısı Chainlink (LINK) için son durumu değerlendirirken, yapay zeka (AI) odaklı altcoin Ocean Protocol’ün (OCEAN) fiyatının iki katın üzerinde artabileceği öngörüsünde bulundu. İşte analistin popüler iki altcoin için ortaya koyduğu öngörüsü.

Analiste Göre OCEAN ve LINK’in Önü Açık

Anonim kripto para analisti Bluntz, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yapay zeka odaklı veri paylaşım protokolü Ocean Protocol‘ün yerel varlığı OCEAN’ın yapay zeka alanındaki anlatıların yeniden hızlanmasının ardından fiyatında 2 katlık bir artış olabileceğini belirterek şunları söyledi:

OCEAN için yüksek zaman diliminde yapay zeka anlatısının gelecekte bir noktada tekrar ortaya çıkacağından şüpheleniyorum. OCEAN önemli bir kırılma için hazır hazır görünüyor, ancak çok fazla hareket etmedi. Bence yüzde kolayca 100’ün üzerinde hareket edebilir.

Dahası Bluntz, Chainlink‘in akıllı sözleşme platformu ve Ethereum (ETH) rakibi Solana‘yı (SOL) yakalayabileceği yukarı yönlü büyük bir ralli için hazırlandığına inandığını söyledi. Analiste göre LINK, 28 Ekim’den bu yana fiyatında yüzde 25’lik artış gören SOL gibi bir çıkış yapabilir:

Bence LINK en sonunda SOL’u tekrar yakalamak için hareket etmeye hazır. Göreceli Güç Endeksi (RSI) sıfırlandı, yatay hareketin sonuna geldi ve bir sonraki düzeltmesi bitti. Bence artık yukarı yönde hareket edecek.

DXY Artık Riskli Varlıkların Önünü Açabilir

Bluntz, analizini ABD dolarının yabancı para birimlerine kıyasla değerini takip eden ABD Dolar Endeksi‘nin (DXY) zirveye ulaştığını, yani önümüzdeki 6 ayın kripto paralar gibi riskli varlıklar için harika olacağını belirterek sonlandırırken şunları söyledi: