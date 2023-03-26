Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, son haftalarda meydana gelen güncel gelişmelerin de etkisiyle oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Bitcoin, haftalar içerisinde 20.000 dolar fiyat seviyelerinden 28.000 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Sosyal medya hesaplarında ‘Cantering Clark’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken piyasadaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi.

Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Piyasada haftalık kapanışlara saatler kala yeniden yükselişe geçen Bitcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içinde yeniden yükselişe geçti ve değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum, kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1780 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre1,16 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki yüksek volatilitenin etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Sosyal medya hesaplarında ‘Cantering Clark’ kullanıcı adı ile bilinen kripto para analisti, piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son durumu değerlendirdi.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendiren analist, lider kripto para birimi Bitcoin adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, BTC’deki güncel görünümün 2020 yılının ikinci yarısına oldukça benzer bir yapıya sahip olduğunu ve Bitcoin’in ilerleyen zaman dilimleri içerisinde değer artışlarına hız kazandırarak yükseliş ivmesi devam ettirebileceğini öne sürdü. Bitcoin’in yakın vadede de yükseliş ivmesinin devam edeceğine yönelik düşüncelerini paylaşan analist, BTC’deki yükseliş ivmesinin devam edebilmesi adına yakın vadede 27.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerinde işlem görmeye devam etmesi gerektiğini belirtti. Ancak yükseliş beklentisinin yanı sıra analist, güncel teknik görünümün henüz BTC adına güçlü bir ralliye işaret etmediğini ifade ederek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.