Popüler bir kripto para analisti Bitcoin (BTC) başta olmak üzere bu 4 altcoine işaret ederek, fiyat hedeflerini açıkladı!

Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler bir kripto para analisti lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH), Chainlink ( LINK ) ve merkezi olmayan finans (DeFi) sektöründen bir altcoin için görüşlerini bildirdi.

Ethereum Ve LINK

Altcoin Sherpa olarak bilinen uzman analist Twitter üzerinden 184.100 takipçisine Ethereum’un mevcut fiyat seviyesinden yaklaşık %11 oranında artışla en az 1.500 dolar seviyesini geçmesini beklediğini ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Dürüst olmak gerekirse Ethereum en az 1.500 dolar seviyesine doğru ilerlediğini düşünüyorum. Kripto para birimi genel olarak kısa vadeli bir dip oluşturuyor gibi görünüyor ve bence hala iyi durumda.

Uzman analist Altcoin Sherpa, merkezi olmayan oracle ağı Chainlink’in de küçük çaplı bir yükseliş hazırlığı içerisinde olabileceğini öne sürdü. Analistin yayınladığı grafiklere göre, LINK’in mevcut fiyatı olan 7.67 dolardan yaklaşık %30 oranında bir artış ile 10 dolar seviyelerine yani 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmasını bekliyor. Analist açıklamasında şunları söyledi:

LINK hazır mısın?

Bitcoin Ve INJ

Kıdemli analist Altcoin Sherpa daha sonra Ethereum ağında zincirler arası bir platformda türevler sunan merkezi olmayan bir borsa (DEX) olan Injective Protocol’ü (INJ) de ele alıyor. Uzman analist kripto para biriminin 2,20 dolar aralığına ulaşmadan önce 1,70 dolar seviyesine yakın bir giriş noktası hedeflediğini ileri sürdü. INJ hakkında açıklamalarda bulunan analist şunları söyledi:

Kripto para biriminin fiyatı 1 doların ortasına ulaştığı zaman, geldiği yerde bir sonraki girişimi sağlayacağım ve bu konuda rahat hissedeceğim.

Son olarak kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin’i (BTC) ele alan analist, kripto para biriminin düşüş serüveninin devam edebileceğini ve beklenen büyük yükseliş öncesinde muhtemelen başka bir düşüş daha yaşanacağını öne sürdü. Analist Bitcoin hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: