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Analist Ethereum’daki Düşüşün Nedenini Açıkladı! İşte Şok İddia!

Ethereum (ETH) ivme kaybetmeye devam ederken, önde gelen bir analist ETH'deki düşüşün nedenine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
12:00
19 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum (ETH) ivme kaybetmeye devam ederken, önde gelen bir analist ETH’deki düşüşün nedenine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Düşüşün Nedeni: FUD! Kim, Sorumlu?

Ethereum, Merge güncellemesinden sonra düşmeye devam ediyor. ETH son 7 günde %25’in üzerinde değer kaybetti. Son 24 saat içinde ETH %10’un üzerinde düştü. 1.300 dolardaki desteği de kaybeden ETH, an itibariyle 1.288 dolardan işlem görüyor. Ethereum, ivme kaybeden tek kripto para değil.  Piyasa, bugün ağır satış baskısı ile karşı karşıya. Bitcoin, son 24 saatte %6’dan fazla düştükten sonra 19.000 doların altına geriledi. Ancak bir uzmana göre Ethereum’daki fiyat düşüşünün nedeni FUD.  FUD, genel olarak bir konu hakkında korku ve şüphe oluşturan haberler ve durumlardır. FUD yaymak, bu tür haberleri yaymak anlamındadır. Bu tür haberler, piyasayı manipüle etmeyi hedefler.

Bununla birlikte, Merge’ten sonraki günlerde ETH/BTC oranı %15’e yakın düştü. Bu, Bitcoin’in hakimiyetinin uzun zamandır en düşük seviyede olmasına rağmen gerçekleşti. Önde gelen analistlerden VivekVentures’a göre, Ethereum’daki düşüş tamamen FUD kaynaklı. Analist, Bitcoin savunucularının şu anda Ethereum ve Merge hakkında FUD yaydığına inanıyor. Vivek, güncelleme gerçekleştiğinden beri Ethereum’un ihracının %95 oranında düştüğünü ortaya koyuyor. Bu, Ethereum’un güvenlik konusunda herhangi bir sorun olmadan %95 daha az token üretmesi gerektiği anlamına gelir. Merge’den sonraki 3 gün içinde, Ethereum 3000’den az token üretti. önceki İş Kanıtı modelinde, 40.000’den fazla token üretilmiş olacaktı.

Merge, Fark Yaratmaya Başladı!

Vivek, Merge sonrası fikir birliği mekanizmasına geçilmesi nedeniyle satış baskısındaki farkı da açıklıyor. Mevcut Hisse Kanıtı modeli, önceki İş Kanıtı modeline göre önemli ölçüde daha az satış baskısına sahip. Ethereum doğrulayıcıları, blok ödüllerini 6 ila 12 aylık bir süre boyunca satamazlar. Sonuç olarak, şu anda Ethereum üzerindeki satış baskısı sıfıra yakın. Öte yandan, ETH fiyatının 1400 dolarda sabit kaldığını varsayarsak, İş Kanıtı döneminde toplam satış baskısı 7 milyar dolar olacaktır. Vivek ayrıca, Ethereum’un gas ücretlerinin şu anda 15 gwei’den fazla olduğunu ortaya koyuyor. Sonuç olarak, Merge’ün yarattığı deflasyonist etkisi nedeniyle Ethereum üzerinde satın alma baskısı var.

Merge’ten bu yana, Bitcoin ve Ethereum toplulukları bir enerji anlatısı savaşına girdi. Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, Bitcoin topluluğunun bir anlatı savaşına hazırlanması gerektiğini açıkladı. Bitcoin şu anda yüksek enerji kullanımı nedeniyle eleştirilen İş Kanıtı modunu kullanıyor. Öte yandan, Ethereum’un Hisse Kanıtı potansiyel merkezileştirme sorunları doğuruyor.

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