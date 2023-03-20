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Lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasası da sabah saatlerinden bu yana yeniden hareketlendi. Kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni YouTube yayınında kripto para piyasasındaki güncel durumu değerlendirdi ve BTC adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarına bir uyarıda bulundu.

Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC’deki yükseliş ivmesinin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1780 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Bitcoin’de Düşüş Senaryosu Çizdi

Yeni YouTube yayınında kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümü değerlendiren ve BTC adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret eden kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin’in son günlerde kaydettiği fiyat hareketlerinin ardından 25.000 dolar ile 30.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladığını dile getirdi. Ancak analist, mevcut yükselişin henüz yeni bir boğa piyasasının başlangıcı olmadığına yönelik düşüncelerini paylaştı ve Bitcoin’in 30.000 doların üzerinde kalabilmesi adına yeni bir düşüş dalgası gerçekleşebileceğini dile getirdi. Analiste göre yeni bir boğa piyasasının öncesinde BTC adına 20.000 dolar fiyat seviyelerine yakın daha yüksek dip fiyat seviyeleri kaydedilebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olamaları dolaysıyıla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.