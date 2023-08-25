GOP başkan adayı ve Miami’nin mevcut belediye başkanı Francis Suarez, başkan seçilmesi halinde maaşının bir parçası olarak Bitcoin (BTC) kabul etmeye istekli olduğunu söyledi. Suarez bu açıklamayı bir podcast röportajında yaptı ve burada belediye başkanlığı maaşının bir kısmını zaten Bitcoin olarak aldığını ve başkan seçilmesi halinde de devam edeceğini doğruladı.

Bitcoin ile Başkanlık Maaşı

Genel olarak kripto para birimlerini ve özel olarak Bitcoin’i desteklemenin önemli olduğunu düşündüğünü çünkü bunları özgürlüğün her zaman var olmasını sağlamanın bir yolu olarak gördüğünü sözlerine ekledi. Suarez, Bitcoin ve diğer kripto para türlerini “tamamen kontrolden çıkmış ve çok politik hale gelmiş bir para sistemi üzerinde iyi bir koruma ve iyi bir kontrol ve denge” olarak tanımladı.

Miami Belediye Başkanı ayrıca blockchain ve çeşitlendirilmiş yatırımların faydalarından da bahsetti. Tokenizasyonun borç ve hisse senedi yatırımlarını daha fazla insanın girmesi için kolaylaştırdığını söyledi. İnsanlar doğrudan çeşitlendirilmiş varlıklarla ilgilenerek servet açığını kapatabilir ve daha az riskle daha fazla para kazanabilirler.

Bitcoin ve Başkanlar

Kripto, ABD başkan adayları arasında sıcak bir konu haline geldi ve sırasıyla görevdeki Joe Biden ve en sert rakibi eski başkan Donald Trump, temel bir değeri olmadığını ve “gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket” olduklarını söyledi.

Ancak Suarez bu ayın başlarında Bitcoin’i kampanya bağışı olarak kabul edeceğini söyleyerek Robert Kennedy Jr., Ron DeSantis ve Vivek Ramaswamy gibi kripto para birimlerini kabul eden diğer başkan adaylarıyla aynı çizgiye geldi.

Ramaswamy Mayıs ayının ortasında “Bitcoin bir menkul kıymet olarak düzenlenmemelidir” şeklinde bir tweet atmıştı. Ayrıca Bitcoin 2023 konferansında kampanyası için Bitcoin ödemelerini kabul edeceğini söyledi. Benzer şekilde, Demokratların başkan adayı olma ihtimali olan Robert F. Kennedy Jr. da kriptoya destek verdi.

Birçok kişinin Cumhuriyetçi adaylık için Trump’ın en yakın rakibi olarak gördüğü Florida Valisi Ron Desantis ise Bitcoin’e verdiği destek konusunda oldukça açık sözlü. Twitter’daki (şu anda X olarak biliniyor) kampanyasına Amerikalıların “Bitcoin yapmaya her türlü hakkı olduğunu” belirterek başladı. Desantis ayrıca kanun yapıcılara ve düzenleyicilere seslenerek onları kripto yasalarını ele almamakla ve Amerikalıların bunlara sahip olmasını ve kullanmasını zorlaştırmakla suçladı.

Ancak DeSantis’in Bitcoin konusundaki kamusal duruşuna rağmen, Belediye Başkanı Suarez rakibinin tüm söylediklerinin Merkez Bankası Dijital Para Birimlerine (CBDC’ler) karşı olduğunu duyduğunu iddia etti.

DeSantis’in CBDC’lere karşı çıkmaktan daha fazlasını yapması gerektiğini de sözlerine ekledi. “Sadece merkez bankası dijital para birimlerinin kötü olduğunu söyleyemezsiniz,” dedi ve ekledi: