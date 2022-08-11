Amerikan başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamalar sonrasında Bitcoin ve altcoinler için ciddi bir toparlanma süreci yaşanmış gibi görünüyor.

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Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan tüketici fiyat endeksi raporu, ABD enflasyonunun Temmuz ayında %8,5’e düştüğünü ve %9,1 oranından net bir bir düşüş yaşadığını işaret ediyor. Bu veriler, fiyat artışı ve Ukrayna-Rus savaşı gibi çeşitli faktörler nedeniyle enflasyonun yüksek olacağını öngören Biden yönetiminde pek çok kişiyi şaşırttı.

Biden Şu Açıklamayı Yaptı:

Bugün ekonomimizin Temmuz ayında yüzde sıfır enflasyon yaşadığı haberini aldık.

Kripto Daha Yükseği Hedefliyor

Makro kaygılar ve dünya üzerindeki jeopolitik durumlar nedeniyle 2022’nin büyük bir döneminde serbest düşüşte olan Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimleri güçlü bir şekilde toparlanıyormuş gibi görünüyor.

Sirkülasyondaki çoğu kripto para birimi, rapor beklentisiyle 9 Temmuz’da düştü ve Bitcoin Pazartesi günü 24.000 doların üzerine çıktıktan sonra yaklaşık %4 düşerek 23.100 dolara geriledi. Ethereum (ETH) ise %5’in üzerinde düştü. Tam da bu yaşandıktan sonra Bitcoin fiyatı 24.500 doların üzerine bir hareket gerçekleştirdi ve bu sırada lider altcoin olan Ethereum ise 1.900 dolar seviyesine geldi.

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Biden Enflasyonu Düşürmeyi Hedefliyor

Rapora tepki gösteren Başkan Joe Biden, enflasyonu düşürmeye yönelik mevcut yaklaşımın işe yaradığını ve kongrenin, enflasyon azaltma yasasını geçirmesi gerektiğini vurguladı. Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Biden, ekonomik planın çalıştığını ve ikinci olarak ise çalışmayı ödüllendirecek bir ekonomi inşa etmek istediklerini belirtti.

Enflasyon hızlanırken, 2022’nin ilk iki çeyreği için gayri safi yurtiçi hasılanın gerilediği ve ekonominin gerçekten fiyatlandığını bildirildi. Rapor, enerji maliyetlerinin 2021’de %32,9 oranında bir tırmanma yaşamış olmasına rağmen Temmuz ayı içinde yavaşladığını ve %4,6 düştüğünü vurguluyor. Benzin fiyatları aylık bazda %7,7 düşerek sürücüler için bir miktar rahatlama sağladı, ancak yine de bir önceki yıla göre %44 daha yüksek seyrediyor.

Gıda harcamaları, ay içinde %1,1 ve yıldan yıla %10,9 arttı. Uzmanlara göre Mayıs 1979’dan bu yana yaşanan en büyük artış bu oldu.