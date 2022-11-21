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Amerikalı Ünlü Milyarder Yatırımcı Mark Cuban Bu 2 Altcoin’i Listesinden Çıkardı!

Amerikalı ünlü milyarder yatırımcı Mark Cuban, kripto para şirketleriyle ve kripto para projeleriyle arasına mesafe koymak için hamleler yapıyor gibi görünüyor.
13:00
21 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Amerikalı ünlü milyarder yatırımcı Mark Cuban, kripto para şirketleriyle ve kripto para projeleriyle arasına mesafe koymak için hamleler yapıyor gibi görünüyor. Cuban’ın 21 Kasım’da önde gelen birçok kripto para şirketinin ve projesinin Twitter hesabını takip etmeyi bıraktığı görüldü.

2 Altcoin Projesini ve 5 Kripto Para Şirketini Takipten Çıktı

Dallas Mavericks’in sahibinin son tweet’lerinin çoğu ünlü milyarder Elon Musk‘ın Twitter’ı satın alması ve sonraki eylemlerine desteklemekle ilgiliydi. Bu süre zarfında ilaçlarla da ilgili bazı tweet’ler attığı görülen Mark Cuban’ın en az bir haftadır kripto paralarla ilgili hiçbir şeyden söz etmediği görüldü. Bunun yanı sıra Cuban’ın önde gelen birçok kripto para şirketinden ve projesinden haber almak istemediği, birçoğunu takipten çıktığı görüldü.

Amerikalı ünlü milyarder yatırımcının takipten çıktığı bazı hesaplar Nansen, The Block, DeFi Pulse, Dapper Labs, MetaMask, Solana ve Uniswap oldu. Cuban’ın takipten çıktığı hesaplar arasında iki kripto para projesi olan Solana (SOL) ve Uniswap’ın (UNI) da yer alıyor olması dikkatlerden kaçmadı.

Mark Cuban’ın Gelişen Kripto Para Portföyü

Cuban, son birkaç yılını gelişmekte olan bir kripto para şirketlerinden oluşan bir portföy oluşturmak için harcadı. Web sitesindeki Blockchain kategorisinde 28 kripto para şirketi ve projesi listeleniyor. Bunlardan öne çıkanlarından bazıları Nifty’s, KlimaDAO, Mintable, DeFi Alliance, OpenSea, CryptoSlam, Zapper, Polygon ve Arbitrum.

Kripto para girişimlerine milyonlarca dolar yatırım yapmış olmasına rağmen Cuban, varlık sınıfında U dönüşü yapmış gibi görünüyor. Eylül ayında kripto para sektörünün “biraz sıkıcı” olduğunu söylemiş ve kripto para sektörünü pek bir şeyin bulunmadığı dönemindeki internetin ilk günleriyle kıyaslamıştı. O sırada Cuban, kripto para sektörünün şu anda tam olarak öyle olduğunu belirtirken “hepsi sıkıcı değil mi? Çünkü yeni bir şey görmedik” eklemesini yapmıştı. Öte yandan Cuban’ın değiştirilemez token’lara (NFT’ler) olan ilgisini sürdürdüğü görülüyor. Ayrıca takımının taraftarlarına hitap etmek için kripto paralardan faydalanmak istediği biliniyor.

Tüm bunlarla birlikte, ünlü milyarder iflas bayrağını çeken kripto para broker’lık şirketi Voyager Digital platformuyla da yakından bağlantılı. Kendisini kripto paralardan uzaklaştırmak için yaptığı son hamlenin bundan ve ardından açılan davadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.

Cuban, 11 Kasım’da bir konferansta yaptığı konuşmada kripto para borsası FTX‘in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’ı “O sadece ‘Bana daha fazlasını ver, daha fazlasını ver, daha fazlasını ver’ diyor.” sözleriyle eleştirmişi. Ünlü yatırımcı, 14 Kasım’da kripto para sektörüne yatırım yaptığını çünkü akıllı sözleşmelerin değerli uygulamalar ve faydalar sağlayabileceğine inandığını belirtmişti.

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