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  •   Aman Dikkat! Öngörüleri Çıkan Analistten Solana ve Avalanche İçin Hem Müjde Hem Uyarı!

Aman Dikkat! Öngörüleri Çıkan Analistten Solana ve Avalanche İçin Hem Müjde Hem Uyarı!

Özet

  • Kripto analisti Altcoin Sherpa, Solana'da (SOL) çift haneli bir fiyat artışı beklediğini söyledi.
  • Analist ayrıca Avalanche (AVAX) için mevcut fiyatlardan yüzde 5'in üzerinde artış öngörüsünde bulundu.
  • Öte yandan Altcoin Sherpa hem AVAX hem de SOL için geri çekilme uyarısı yaptı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:56
4 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Yakından takip edilen kripto para analisti Altcoin Sherpa, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) kişisel hesabından Solana (SOL) ve Avalanche’ın (AVAX) yeni bir yükseliş için hazırlandığını ileri sürdü. Analist özellikle SOL’un fiyatının çift haneli artmasını bekliyor.

Analistin Solana ve Avalanche İçin Yükseliş-Düşüş Uyarısı

Kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, Solana mevcut fiyatlardan yüzde 20’in üzerinde artmasını beklediğini belirterek “FTX’in elindeki SOL’ları piyasaya boşaltmaya başladığında fiyatın daha düşük seviyelere çekileceğini düşünmeye devam ediyorum, ancak o zamana kadar gerçekten güçlü görünüyor. Fiyattaki artış 50 dolara kadar devam edebilir.” dedi.

Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında SOL‘un 50 dolar civarındaki seviyeyi yeniden test ettikten sonra 26,79 dolara aralığına düşmesini beklediği görülüyor. Solana bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 9,15 yükselişle 42,08 dolardan işlem görüyor.

Solana’nın ardından Avalanche‘ın AVAX’ına bakan Altcoin Sherpa, altcoin’in bir geri çekilme yapmadan önce mevcut fiyatlardan yüzde 5 daha yükselebileceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

200 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) 12,40 dolar bölgeside bekliyor. Bir geri çekilme beklediğim AVAX bu seviyeye gelene kadar kadar yükseliş trendinde kalacaktır.

Analistin ortaya koyduğu AVAX grafiği, altcoin’in beklediği geri çekilme dikkatle takip edilmesi gereken kilit seviyelerin sırasıyla 10,81 dolar, 9,79 dolar ve 8,81 dolar olduğu göze çarpıyor. AVAX bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,84 artışla 12,06 dolardan işlem görüyor.

ETH/BTC Üzerinden Altcoin’ler İçin Satın Alma Fırsatı Yorumu

Öte yandan Altcoin Sherpa ayrıca Bitcoin (BTC) karşısında Ethereum’a (ETH) diğer bir deyişle ETH/BTC işlem paritesinde kilit bir seviyeye ulaşılana kadar bir düzeltmenin devam edeceği öngörüsüyle yatırımcıları uyardı.

Analist “ETH/BTC‘deki düşüş sürüyor. Bence altcoin satın alma fırsatı her geçen gün daha cazip hale geliyor. 0.048 seviyesi kırılacak gibi görünüyor. Kasım ayının iyi bir alım dönemi olmasını ve ardından Aralık/Ocak aylarında altcoin’lerin gerçekten çok iyi performans göstermesini bekliyorum.” dedi.

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