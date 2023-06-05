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Kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, altcoin piyasasında sert bir düzeltmenin yaşanmasının yaklaşıldığını söyleyerek yatırımcıları korkutan bir uyarıda bulundu. İşte yakından takip edilen analistin altcoin piyasası için ortaya koyduğu düşüş öngörüsü.

Analistin Gözü BTC.D Grafiğinde

Kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, geçmişin altcoin’ler için büyük bir düşüşe işaret ettiğini söyledi. Cowen’a göre, Bitcoin’in hakimiyet grafiği (BTC.D) şu anda son derece güçlü görünüyor ve geçmiş veriler, BTC’nin gelecek yıl yaşanacak blok ödülü yarılanması (halving) etkinliği yaklaştıkça yükselmeye devam edeceğini gösteriyor.

Bitcoin’in kripto para piyasasının geneli üzerindeki baskınlık endeksi olan BTC.D, kripto para piyasasının toplam değerinin ne kadarının Bitcoin’e ait olduğunu izler. Yükselen BTC.D grafiği, en büyük kripto paranın altcoin’ler karşısında kripto para piyasasından daha büyük bir pay aldığını gösterir.

Cowen, BTC.D üzerinden altcoin piyasası için yaptığı uyarıda şunları söyledi:

Bence temelde baskınlık aşırı yükselişte ve eğer baskınlık yükselişteyse, bu Bitcoin işlem çiftlerin altcoin’ler için iyi bir şey değil ve eğer blok ödülü yarılanması öncesinde baskınlık yükselişe geçerse, o zaman ABD doları çiftlerinde de altcoin’ler için de iyi bir şey olmaz. Geçmiş bize bunu söylüyor. Bunun gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelmiyor ama geçmiş bize bunu söylüyor.

Analist, en büyük kripto paranın hakimiyet seviyesinin yüzde 49’un üzerine çıkmasının bir riskten kaçış sinyali olacağını ve fiyatı düşse bile BTC‘nin hakimiyet seviyesinin yükselebileceğini söyleyerek “Seviyeyi koruyacak olursa bir kez daha yükselebiliriz, ancak bu gerçekleşirse o zaman söyleyeceğim şey fiyata çok yakından bakmamak, sadece hakimiyetin yüzde 49’u sürekli bir şekilde ne zaman kırdığını görmek ve bu benim için riskten kaçış sinyali olacaktır. Bitcoin düşüş trendinde de baskınlığın yüzde 49’u kırdığını görebilirsiniz. Yani 2022’deki Mayıs-Haziran hakimiyet rallisini kesinlikle unutmayın. O zaman piyasada neler oluyordu? Bitcoin fiyat olarak düşüyordu ama hakimiyeti artıyordu.” dedi.

“Sermaye Altcoin’lerden Bitcoin’e Geri Dönecek”

Cowen, süreç zaman alsa da sermayenin büyük olasılıkla altcoin‘lerden Bitcoin’e döneceğine inandığını ifade ederek şunları söyledi: