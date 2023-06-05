Kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, altcoin piyasasında sert bir düzeltmenin yaşanmasının yaklaşıldığını söyleyerek yatırımcıları korkutan bir uyarıda bulundu. İşte yakından takip edilen analistin altcoin piyasası için ortaya koyduğu düşüş öngörüsü.
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Kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, geçmişin altcoin’ler için büyük bir düşüşe işaret ettiğini söyledi. Cowen’a göre, Bitcoin’in hakimiyet grafiği (BTC.D) şu anda son derece güçlü görünüyor ve geçmiş veriler, BTC’nin gelecek yıl yaşanacak blok ödülü yarılanması (halving) etkinliği yaklaştıkça yükselmeye devam edeceğini gösteriyor.
Bitcoin’in kripto para piyasasının geneli üzerindeki baskınlık endeksi olan BTC.D, kripto para piyasasının toplam değerinin ne kadarının Bitcoin’e ait olduğunu izler. Yükselen BTC.D grafiği, en büyük kripto paranın altcoin’ler karşısında kripto para piyasasından daha büyük bir pay aldığını gösterir.
Cowen, BTC.D üzerinden altcoin piyasası için yaptığı uyarıda şunları söyledi:
Bence temelde baskınlık aşırı yükselişte ve eğer baskınlık yükselişteyse, bu Bitcoin işlem çiftlerin altcoin’ler için iyi bir şey değil ve eğer blok ödülü yarılanması öncesinde baskınlık yükselişe geçerse, o zaman ABD doları çiftlerinde de altcoin’ler için de iyi bir şey olmaz. Geçmiş bize bunu söylüyor. Bunun gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelmiyor ama geçmiş bize bunu söylüyor.
Analist, en büyük kripto paranın hakimiyet seviyesinin yüzde 49’un üzerine çıkmasının bir riskten kaçış sinyali olacağını ve fiyatı düşse bile BTC‘nin hakimiyet seviyesinin yükselebileceğini söyleyerek “Seviyeyi koruyacak olursa bir kez daha yükselebiliriz, ancak bu gerçekleşirse o zaman söyleyeceğim şey fiyata çok yakından bakmamak, sadece hakimiyetin yüzde 49’u sürekli bir şekilde ne zaman kırdığını görmek ve bu benim için riskten kaçış sinyali olacaktır. Bitcoin düşüş trendinde de baskınlığın yüzde 49’u kırdığını görebilirsiniz. Yani 2022’deki Mayıs-Haziran hakimiyet rallisini kesinlikle unutmayın. O zaman piyasada neler oluyordu? Bitcoin fiyat olarak düşüyordu ama hakimiyeti artıyordu.” dedi.
Cowen, süreç zaman alsa da sermayenin büyük olasılıkla altcoin‘lerden Bitcoin’e döneceğine inandığını ifade ederek şunları söyledi:
Sermayenin altcoin‘lerden Bitcoin’e geri döndüğünü görebilirsiniz. Bu gün gibi ortada… Bu gerçekleşiyor. Bu sadece çok yavaş bir süreç… Altcoin piyasası muhtemelen oldukça uzun bir süre boyunca Bitcoin’e geri dönecek ve bu nedenle altcoin piyasasının Bitcoin işlem çiftlerinde harap olduğunu görene kadar bu süre zarfında BTC maksimalizmi şapkanızı takmanız faydalı olacaktır. Hakimiyet grafiği ne zaman en yüksek seviyesinin çok üzerine çıkar ancak o zaman altcoin piyasasına yatırım yapmak daha mantıklı olabilir.