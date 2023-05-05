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Altcoinlerin Kralı Kritik Sınıra Dayandı! Duvarı Yıkabilecek Mi?

Özet

  • Ether fiyatı kritik 1.950 dolar direnci aştı ve 2.000 dolara çok yakın.
  • 1 Mayıs ile 5 Mayıs arasında borsalardan 210.000 ETH çekildi.
  • ETH balinaları 30 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında 950.000 ETH aldı.
20:55
5 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Direnç bölgesini test etmesi kadar üstünde kapanışlar da görmesi önemli. Şimdilik yukarı yönlü hareket devam ediyor. Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatındaki toparlanmanın da desteğiyle 2.000 dolar sınırında bulunuyor. Peki sırada ne var?

Ethereum (ETH) Yorum

Ethereum fiyatı, Nisan 2023’ün ikinci yarısındaki olumsuz performansın ardından başka bir boğa rallisine girmeye hazır görünüyor. On-chain ölçümler, yükseliş eğilimli Ethereum fiyat tahmini için birkaç doğrulama noktası göstermektedir. Ethereum 2.0’ın Proof of Stake konsensüsüne geçişinin ardından, milyarlarca dolar değerinde ETH serbest bırakıldı. Bu aynı zamanda Ethereum ağında ve küresel kripto piyasalarında düşüş fiyat tahminlerine yol açtı.

Fakat ayıları üzgün, milyarlarca dolarlık potansiyel satış gerçeğe dönüşmedi. Üstelik Ethereum’un deflasyonist yapısı uzun vadeli yatırımcıların motivasyonunu da artırıyor. Diğer taraftan Shapella’nın üstünden haftalar geçtiği için FUD dağılıyor.

ETH Coin Yorum

Santiment’in verilerine göre, Mayıs ayının başından bu yana Ethereum yatırımcıları ETH coinlerini borsalardan çıkarıyor. Aşağıdaki grafik, Borsalardaki toplam ETH Arzının 1 Mayıs ile 5 Mayıs arasında 210.000 ETH azaldığını gösteriyor.

Yatırımcılar eğer borsalardan varlıklarını çekiyorsa bu yükseliş sinyalidir. Borsalardan varlıklarını çeken yatırımlar bunları ya soğuk cüzdanına taşır ya da Stake geliri için doğrulayıcı olur. Her iki durumda da bu, borsalarda kısa vadede alınıp satılabilecek daha az ETH  olması fiyatta yükselişin başlayabileceğini gösteriyor.

Aşağıdaki grafikte yer alan mavi çizgi, bir milyon ila 100 milyon coin tutan balina grubunun Nisan ayı sonunda nasıl alım yapmaya başladığını gösteriyor. 30 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında, sadece altı gün içinde cüzdan bakiyelerine 950.000 ETH eklediler.

Şu anki piyasa fiyatı olan 2.000 dolarla, yeni eklenen bu 950.000 ETH coin 1,9 milyar dolar değerinde. Kripto balinaları bir hafta içinde bu kadar büyük miktarda yatırım yaptığında, bazı yükseliş eylemleri pozisyonlarında olduklarını gösteriyor.

ETH yazı hazırlandığı sırada 1.990 dolar seviyesinde görünüyor ve kritik 2.000 dolar direnci artık aşılmak üzere. Eğer fiyat on-chain ölçümlerin desteklediği şekilde bu seviyenin üstünü tutabilirse yatırımcılar 2.200 ve 2.500 dolara doğru daha fazla yükseliş görebilir.

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