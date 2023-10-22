Altcoin’lere Bitcoin Darbesi! Son 2 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı!

En büyük kripto paranın fiyatı hafta sonunun ilk gününde 30 bin dolar eşiğinin üzerine çıkma mücadelesi verirken önemli bir Bitcoin (BTC) metriği olan Bitcoin hakimiyeti oranı son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tradingview’in sağladığı veriye göre kripto para piyasasının toplam değerinden Bitcoin’in aldığı payı gösteren BTC.D grafiği şu anda yüzde 52 eşiğinin üzerinde bulunuyor. Güncel verilerle Bitcoin hakimiyet oranı (BTC.D) 21 Ekim’de yüzde 52,72’ye kadar çıkarak en son Nisan 2021’de görülen seviyeye çıktı.

Bitcoin Hakimiyet Oranındaki Büyük Artış

Yılın başında yüzde 38 seviyesinde bulunan BTC.D 21 Ekim’de yüzde 52,72 ulaşarak Nisan 2021’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. BTC.D’deki bu artış, Bitcoin’in fiyatının zaman zaman ara vererek de olsa yılın başından bu yana yüzde 81 oranında artmasıyla yaşandı.

Kripto araştırmacısı Rebecca Steven, BTC.D’deki artışın Bitcoin’in mevcut piyasa koşullarında güçlü durduğunu gösterdiğini belirterek, sonuna yaklaşılan haftanın büyük bir bölümünde en iyi performans gösteren varlık olduğunu yansıttığını söyledi. Stevens, “Yüksek enflasyon, jeopolitik riskler ve giderek partizanlaşan ABD hükümeti riski en aza indirmek isteyen yatırımcılar üzerinde baskıya neden oluyor” derken “Bu arada bir spot Bitcoin ETF’si için onay her zamankinden daha yakın duruyor ve bir anlamda Bitcoin dünya sahnesindeki belirsizliğe karşı ideolojik bir koruma görevi görerek kripto para piyasasında daha fazla hakimiyet kazanmasına yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.

Bitcoin Hakimiyetindeki Artışın Altcoin’lere Etkisi

Bitcoin hakimiyeti diğer bir deyişle Bitcoin dominance, kripto para piyasasında Bitcoin‘in toplam piyasa değeri içindeki payını ifade etmektedir. Bu oran, Bitcoin’in altcoin’lere göre ne kadar baskın olduğunu gösterir. Bitcoin, 2009 yılında ilk kripto para olarak piyasaya sürüldü ve kripto para dünyasının öncüsü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, Bitcoin’in piyasa değeri genellikle altcoin‘lerin toplam piyasa değerinin büyük bir kısmını oluşturur.

Bitcoin hakimiyeti, genellikle yüzde (%) olarak ifade edilir. Örneğin, Bitcoin hakimiyet oranı yüzde 60 ise, Bitcoin’in piyasa değeri toplam kripto para piyasası değerinin yüzde 60’ını temsil ediyor demektir. Bu oran, kripto para piyasasının dengesi ve dinamikleri hakkında bilgi sağlar.

Bitcoin hakimiyet oranı, kripto para piyasasının genel sağlığı ve trendlerini anlamak için kullanışlı bir gösterge olarak görülmektedir. Örneğin, Bitcoin hakimiyetindeki düşüş altcoin’lerin daha fazla ilgi gördüğünü ve yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeye başladığını gösterir. Tersine, Bitcoin hakimiyeti oranındaki artış, yatırımcıların Bitcoin’e olan güvenlerini artırdığını ve Bitcoin’e daha fazla kaynak tahsis ettiklerini gösterebilir.

Ancak, Bitcoin dominance oranı tek başına kripto para piyasasının tüm dinamiklerini açıklamaz. Kripto para piyasası sürekli değişkenlik gösterir ve birçok farklı faktör Bitcoin dominance oranını etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcılar ve analistler, kripto para piyasasını anlamak için birden fazla göstergeyi kullanır ve dikkatli bir şekilde piyasa analizi yaparlar.