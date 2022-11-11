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  •   Altcoin’ler Yangın Yeri! FTX Krizi Hangi Altcoin’leri Derinden Etkiledi?

Altcoin’ler Yangın Yeri! FTX Krizi Hangi Altcoin’leri Derinden Etkiledi?

Yaşanan FTX krizi beraberinde bir çok altcoin için düşüşü de beraberinde getirdi. Bu durumun piyasaya nasıl yansıdığı ise grafiklerle incelendi.
23:30
11 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 4 Dakika

Kripto paralar geçtiğimiz aylarda Luna çöküşüyle birlikte çok büyük darbeler almıştı. Daha sonrasında hiç bir zaman tam anlamıyla bir toparlanma belirtisi gösterememişti. Takvimler Kasım ayını gösterdiğinde çılgın milyarder Elon Musk tüm dünyayı sallayan bir karar alarak Twitter’ı satın aldığını açıkladı. Sonrasında ise bu durum tüm kripto piyasasını olumlu yönde etkiledi.

Takvimler 9 Kasım’ı gösterdiğinde ise ikinci Luna vakası diyebileceğimiz FTX krizi patlak verdi. Bu kriz FTX’e bağlı FTT, Bitcoin ve bir çok altcoin’i derinden etkiledi. İşte bu süreçte çok fazla değer kaybeden bazı altcoin’ler.

FTT Fiyatı Kripto Piyasasının Dağılmasına Yol Açıyor

8 Kasım’da FTT fiyatı 24 dolar destek alanından aşağı kırıldı. Daha önce, bölge Haziran 2021’den beri yerinde duruyordu. Düşüş hızlı oldu ve üç gün sonra 2,01 dolara kadar geriledi. Daha sonra fiyat, son destek alanında 2,20 dolardan sıçradı. Sıçramaya rağmen, teknik göstergeler düşüş eğiliminde. RSI bu süreçte düşüyor, 50’nin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor.

Şimdiye kadar FTT fiyatı %86 oranında azaldı. 2,20 dolar destek alanının altında bir kırılma FTT fiyatını tüm zamanların en düşük fiyatına çekebilir. Tersine, sıçrama devam ederse, 9 dolarda direnç bulunuyor.

CRV Fiyatı Çift Dip Deseni Oluşturuyor

CRV, 28 Temmuz’dan bu yana azalan bir paralel kanal içinde düşüyor. Aşağı yönlü hareket 9 Kasım’da 0,52 dolarlık düşük bir seviyeye yol açtı. Bu düşük seviye, 0,42 dolarlık yatay destek alanını ve kanalın destek sınırını doğrulamaya yaradı.

Ek olarak, CRV fiyatının bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilen bir çift dip oluşturması mümkündür. Sonuç olarak, bölgenin bir sıçrama başlatması mümkündür. Bununla birlikte, günlük RSI düşüyor ve 50’nin altında, yukarı doğru bir hareket ve kanaldan kopma olasılığı konusunda biraz şüphe uyandırıyor.

Dolayısıyla, CRV fiyatının kanaldan çıkıp çıkmayacağı veya 0,42 $ alanının altına düşüp düşmeyeceği gelecekteki eğilimin yönünü belirleyecektir.

AR Fiyatı Diyagonal Destekte Zıpladı

AR fiyatı 18 Haziran’dan bu yana yükselen bir destek hattını takip ediyor. Bu süre zarfında, 16,50$ bölgesi direnç olarak hareket etti ve beş redde (kırmızı simgeler) neden oldu. 10 Kasım’da AR destek hattına ulaştı ve son 24 saat içinde hafif bir sıçrama başlattı. Bununla birlikte, günlük RSI yükseliş eğilimi trend çizgisinden aşağı kırılma riski altında.

Günlük RSI yükseliş eğilimi trend çizgisinden (yeşil çizgi) ayrılırsa, destek alanından bir kırılma beklenilebilir.

APT Fiyatı Çıkış Yapamıyor

11 Kasım’da APT, 6 Kasım’dan bu yana devam eden alçalan direnç çizgisini kırmış gibi görünüyordu. Ancak, yukarı yönlü hareketini sürdüremedi ve kısa bir süre sonra çizginin altına düştü.

Bu tür sapmaları genellikle önemli aşağı yönlü hareketler takip eder. Aşağı yönlü hareket devam ederse, en yakın destek seviyeleri 1,27 ve 1,61 dış Fib geri çekilme destek seviyeleri (beyaz) tarafından oluşturulan 2,90 dolar ve 2,21 dolar olabilir.

Tersine, çizginin geri kazanılması bir yükseliş göstergesi olabilir.

HT Fiyatı Kripto Piyasasıyla Birlikte Düşüyor

HT 26 Ekim’de 9,57 dolara ulaştığından beri düşüş gösteriyor. Aşağı yönlü hareket 11 Kasım’da 5,50 dolara kadar geriledi. Ayrıca, şu anda direnç olarak hareket etmesi beklenen 7,40 dolar alanının altına düşmesine neden oldu.

En yakın destek alanı 5,50 dolar seviyesinde. Dolayısıyla, olası senaryolar incelendiğinde HT’nin bu iki seviye arasında bir aralık oluşturacağını gösteriyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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