Altcoin’ler Uçacak Mı? Hedef 1,8 Trilyon Dolar! Ünlü Analiste Göre Bitcoin’deki Durgunluk Onlara Yarayacak!

Kripto para piyasasının dikkati, Bitcoin‘de (BTC) yaşanan dalgalanmanın ve ardından gelen durağanlığın ardından şimdi altcoin’lere döndü. Bahsedilen bu süreç, trader’larıngenellikle altseason olarak adlandırdığı ve BTC’nin durağanlığından faydalanan altcoin’lerin ondan daha iyi performans gösterdiği bir dönemi başlatabilir.

Bitcoin Hakimiyetinde Son Durum

Bulunduğumuz haftanın başına kadar Bitcoin’in diğer kripto paralar üzerindeki hakimiyetinde artış olmuştu. Bunun takip eden süreçte, Bitcoin Hakimiyeti (BTC.D) %55,35’lik değerle zirve yaptı ancak daha sonrasında yazım saatinde %53,42’lik değere sahip olduğu görüldü.

Daha önce, BTC.D’nin zirve noktalarına ulaşıp geri çekilmesinin ardından altcoin döneminin başladığı defalarca kez görülmüştü. Buna neden olarak ise paranın ilk olarak boğa piyasalarında Bitcoin’e kayması gösteriliyor. Buna bağlı olarak, trader’lar karlarının bir kısmını altcoin’lere yatırabilri ve ardından da son derece değişken olan piyasanın değerlerini artırabilirler.

Altcoin‘lerin sahip oldukları piyasa değeri endeksi bu sermaye girişini ve çıkışını ortaya koymaktadır. Genellikle altseason döneminin başlangıcını tespit etmek için önemli bir gösterge olarak kullanılırlar.

Altcoin’ler Yükselecek Mi?

Tanınmış kripto para ve hisse senedi analisti Jelle, altcoin piyasa değerinin birikim aralığının dışına çıktığını onaylayan bir gönderi paylaştı. Jelle tarafından yapılan analiz 8 Aralık’ta X’te (eski adıyla Twitter) paylaşıldı ve 2022’ye kadar olan aralığa dikkat çekildi.

Paylaşımda kullanılan grafikte altcoin’lerin 723 milyar dolarlık toplam değere sahip olması dikkat çekiyor. Analistin görüşüne göre altcoin’ler, şu anda bir “yeniden test” bölgesinde işlem görüyorlar.

Son döngüde yaşananlar tekrarlanırsa, bu mevcut yeniden test aşaması yeniden yaşanabilecek altseason dönemini başlatabilir. Buna rağmen dikkat çekici şekilde Jelle, altcoin’lerin toplam piyasa değerinin 1,8 trilyon doları aşması ve yeni zirvelere ulaşmasını bekleniliyor.

Bunun yanı sıra, yeniden testin aşamasında yaşanılabilecek bir başarısızlık ve endeksin birikim aşamasına geri dönüşü de mümkün olabilir. Yaşanılabilecek bu tarz bir geri çekilmenin Jelle’nin analizini geçersizleştirebileceği, buna bağlı olarak beklenen altseason’unu geciktirebileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.