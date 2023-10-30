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  •   Altcoin’in Balinaları Durmuyor! Milyonlarca Dolarlık XRP Borsalara Neden Aktarıldı? XRP Kaç Dolar?

Altcoin’in Balinaları Durmuyor! Milyonlarca Dolarlık XRP Borsalara Neden Aktarıldı? XRP Kaç Dolar?

Özet

  • XRP, son yedi günde %5,50 yükseldi, 0,55 dolardan işlem görüyor.
  • Balinaların XRP transferi, satış baskısı yarattı.
  • MACD ve EMA göstergeleri, XRP fiyatının kısa vadeli dalgalanmalarını işaret ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:30
30 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

XRP fiyatı yükselişini sürdürüyor. Bitcoin (BTC) geçtiğimiz hafta ETF haberlerinin ardından önemli bir kripto piyasası yükselişini tetiklerken XRP ise son yedi günde %5,50 oranında yükseldi. Yükselişin ardından fiyat, XRP için kritik bir seviye olan 0,50 dolarlık psikolojik direncin üzerine çıkışla birlikte yatırımcılarını mutlu etti.

İçerik Rehberi

XRP Coin Yorum

Yazım saatine göre XRP 0,55 dolardan işlem görüyordu. Bunun yanı sıra, XRP fiyat hareketine ilişkin bazı endişeler de balinalar arasında ortaya çıkmış olabilir. 29 Ekim’de balina takip platformu Whale Alert, BitStamp borsasına 14,82 milyon dolar değerinde XRP aktarıldığını X uygulamasında paylaştı.

Genel olarak cüzdanlardan borsaya aktarılan token’lar bir satış öncesi hareket olarak kabul edilir. Ortaya çıkan bu satış baskısı, XRP/USD 4 saatlik fiyat grafiğinde aşağı yönlü bir hareketle belirginleşti. Ancak, token’ın boğaları bir direnç belirtisi göstererek XRP’nin duruşunu destekledi ve fiyatın aşırı düşüşüne engel oldu.

Yaşanan fiyat istikrarına rağmen, XRP’de düşüş riski ihtimali varlığını sürdürüyor. Bu durum Hareketli Ortalama Yakınsama Sapmasının (MACD) göstergesiyle daha belirgin bir hal aldı. Yazım saati itibariyle MACD göstergesi 0,0004’ü gösteriyordu.

MACD göstergesi yukarı yönlü bir hareketi ifade ederken, 12 günlük (mavi) ve 26 günlük EMA’ların (turuncu) da incelenmesi faydalı olabilir. Yazım saati itibariyle, 12 EMA 26 EMA’nın üzerinde seyrediyordu ve bu da alıcıların, satıcılara göre daha güçlü olduğunu gösteriyordu.

XRP Coin Yorum

Daha uzun vadeli fiyat momentumunun daha kısa olanı aşması durumunda, XRP 0,50 dolara kadar düşme riskiyle karşı karşıya kalma riski taşıyabilir. Fiyatların potansiyel tersine dönüşünü işaret eden bir diğer gösterge ise Bollinger Bantları (BB) oldu. Bu yazı itibariyle Bollinger Bantlarında daralma görülüyordu ve XRP’nin fiyat hareketliliğinin nasıl azaldığını yansıttı.

Buna bağlı olarak XRP, 0,50 ile 0,55 dolarlık dar bir fiyat aralığında işlem görmeye devam edebilir. Ayrıca, BB’nin üst bandı XRP’nin 0,55 dolar seviyesine dokundu, bu da token’da aşırı satın alım ortamının oluştuğu anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, fiyatın kısa vadeli bir geri çekilme yaşanması da mümkün olabilir.

Buna neden olarak , 9 EMA (camgöbeği) ile 20 EMA’nın (sarı) kesişmesi gösterilebilir. Tipik olarak, 9 EMA 20 EMA’nın üzerindeyse; fiyatın yükselişi beklenilir. Eğer tam tersi bir durum varsa fiyat düşüş eğiliminde kabul edilir. Sonuç olarak, XRP’nin sahip olduğu EMA yapısı, olası bir düşüşün bile hafif olabileceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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