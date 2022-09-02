Hisse senedi piyasalarındaki yaz rallisi ve Ethereum (ETH) ağının yaklaşmakta olan güncellemesi ağır darbe alan kripto para boğaları neşelendirse de soru işaretlerine neden oldu.

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Ethereum Blockchain’inin yerel varlığı olan Ether (ETH), Temmuz ayının ortasından Ağustos ayının ortasına kadar (tam dört hafta boyunca) sert şekilde yükseldi ve ETH’nin fiyatı iki katına çıkarak 2 bin dolara ulaştı. ETH’nin bu yükselişini neyin tetiklediği ise belirsizliğini koruyor.

The Merge Öncesi ETH

Çoğu piyasa uzmanı ve analisti, ETH’deki sert yükselişi akıllı sözleşme platformunu iş kanıtından (PoW) hisse kanıtı (PoS) ağına dönüştürecek olan The Merge güncellemesine bağlamış durumda. The Merge güncellemesinin anahtar noktası günlük piyasaya sürülen ETH arzında ciddi bir düşüşe neden olacak olması ve bu nedenle kripto paranın bir değer deposuna dönüştürmesi.

Ethereum’un fiyat grafiğine bakıldığında, piyasa uzmanlarının ve analistlerinin haklı olabileceği görülüyor. İlk olarak Ethereum geliştiricisi Tim Beiko’nun Temmuz ayının ortasında uzun zamandır beklenen The Merge güncellemesi için 19 Eylül’ü işaret etmesinin ardından ETH rallisi başladı.

Bununla birlikte, ETH‘nin son iki aydaki fiyat hareketlerine daha yakından bakıldığında, geleneksel hisse senedi piyasalarındaki risklerin görece düşmesinin ETH’nin boğa hareketinin önünü açtığını işaret ediyor. Gelecekteki fiyat hareketleri açısında hisse senedi piyasalarına karşı ETH’nin bu hassaslığı şu anda 15 Eylül civarında gerçekleşmesi beklenen The Merge güncellemesinden sonra büyük ve önemli bir rallinin başlamasını bekleyen Ethereum boğalarının temkinli hareket etmeleri gerektiğini gösteriyor.

ETH, son iki ayda Wall Street‘in karşılaştırmalı hisse senedi endeksi S&P 500 ile adım adım birlikte hareket etti. Ether’in S&P 500 ile 90 günlük korelasyonu son dört haftada 0.70’den 0.90’a çıktı ve 30 günlük korelasyon da oldukça yüksek. Her ne kadar korelasyon her zaman nedensellik anlamına gelmese de, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına dönük umutlar ve korkular bu durumda pozitif ilişkiyi yönlendiriyor gibi görünüyor.

Muhtemelen Temmuz ve Ağustos’un ilk yarısındaki hisse senedi piyasalarındaki rallinin ardında, enflasyonun zirve yaptığı ve Fed’in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayacağına dönük beklentiler vardı. Bununla birlikte, bu güvercin Fed anlatısı, geçen ayın ikinci yarısında fiyaskoyla sonuçlandı ve hisse senetleri ve kripto paralar yeniden yönünü aşağı çevirdi. Bu düşüş sırasında ETH, 14 Ağustos’ta kaydettiği tepe noktasından yüzde 20’den fazla düştü.

Düşüş, The Merge güncellemesini çevreleyen iyimserlikle ETH’nin kripto para piyasalarının makrodaki yüksek volatilitesinden ve hisse senedi piyasalarındaki düşüş trendinden ayrışamadığını gösterdi.

The Merge Sonrası Ralli Beklentisi

Talep-arz faktörleri The Merge‘den sonra ETH fiyatının yükseleceği yönündeki beklentileri destekliyor olsa da en büyük altcoin’in hisse senedi piyasaları karşısında güç gösterememesi boğaların dikkatli olmaları gerektiğini işaret ediyor. Beklenen ralli umut edilene kıyasla yıpratıcı bir şekilde gelebilir veya makrodaki yüksek volatilite ve geleneksel piyasalardaki riskli varlıklardaki kaçışın aşırı tarafa evrilmesi rallinin zemin kaybetmesiyle sonuçlanabilir.

Ticaret devi Cumberland ve Arca’nın Araştırma Direktörü Katie Talati de dahil olmak üzere birçok sektör uzmanına göre, Ethereum için gerçek The Merge rallisi henüz başladı ve muhtemelen güncellemenin gerçekleşmesinin ardından gelecek olan satış baskısının atlatılmasından sonra başlayacak.

Cumberland, Ağustos ayında yayınlanan bir podcast’te yaptığı değerlendirmede, “ETH PoW fork’unun güçlü bir yeni piyasanın ortaya çıkmasına yol açmadığını varsayarsak, PoS Blockchain’inin kurulmasının ardından 40 milyon dolarlık günlük Ether satışının ortadan kalkacağı varsayımında bulunulabilir. Talep varken The Merge sayesinde günlük piyasaya sürülen ETH arzının düşecek olması yukarı yönlü fiyat baskısına neden olacaktır. Sonuçta bu, genellikle yükselen fiyat hareketinin izlediği madencilik ödüllerinin yarılanmasıyla çok benzer.” ifadelerini kullanmıştı.