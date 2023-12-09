Altcoin Rüzgarı Eserken Yeni Müjdeler Geldi! Daha Başlamadı Bile

Crypto Capital Ventures’ın kurucusu Dan Gambardello, sektör dönüştürücü bir dönemin eşiğinde dururken kripto topluluğunu dikkatli olmaya ve eleştirel düşünmeye çağırdı. Boğa piyasası tüm hızıyla devam ediyor gibi görünse de Gambardello, gerçek dalgalanmanın henüz başlamadığı konusunda uyarıda bulunarak, dalgalanmayı öngörme ve öngörülemeyen gelişmelere hazırlıklı olma ihtiyacını vurguladı.

Boğa Deliliğine Giden Yol: Bitcoin Halving’i Sonrası Beklentiler

Gambardello analizinde, merakla beklenen Bitcoin halving’ine daha aylar olduğuna dikkat çekti. Tarihsel eğilimlerden yola çıkarak, gerçek yükseliş coşkusunun halving sonrasında ortaya çıkma eğiliminde olduğunu belirtti. Gambardello, mevcut durumun yalnızca yüzeyi çizdiğini ve kripto tutkunlarının daha büyük bir piyasa değişiminin ilk aşamalarında olduğunu vurguladı.

Gambardello gerçek boğa piyasasını ilerleten faktörlere kapsamlı bir bakış yapıyor. Buna göre ilk faktör olarak ETF girişinde ilk yılda yaşanacak artışa vurgu yaparak bu durumun genel yükseliş gidişatına katkıda bulunacağını belirtti.

İkinci faktör olarak Google vurgusu yapan Gambardello, Google’ın “kripto” trendinin de gösterdiği gibi, bireysel katılımın 2021 boğa piyasası sırasında tanık olunan coşkuyla karşılaştırıldığında zirvede bile olmadığına dikkat çekti.

Üçüncü faktör olarak Gambardello, Federal Rezerv’in 2024’te beklenen faiz indirimi ve ABD Dolar Endeksi’nin (DXY) beklenen düşüşü gibi, önümüzdeki yıllarda kripto manzarasını şekillendirecek önemli olayları özetliyor. Son olarak ise ilkbaharda Bitcoin’in halving etkinliğinin beklenen gerçek boğa piyasası yükselişini tetikleyecek bir faktör olduğunu ifade ediyor.

Kısa ve Orta Vadeli Zorlukların Üstesinden Gelmek

Gambardello, kripto piyasalarının döngüsel doğasının altını çiziyor ve piyasa geçişleri sırasında pump hareketlerinin tutarlı bir özellik olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, muhtemelen yüzde 30’u aşan önemli geri çekilmelerin ufukta olduğuna işaret ederek dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

Bu durum, devam etmekte olan piyasa eksenindeki değişken dalgaları öngörmenin ve bu dalgalar arasında gezinmenin önemini vurguluyor. Gambardello, geleceğin öngörülemezliğini kabul ederken, kripto döngülerinin güvenilirliği için minnettarlığını ifade ediyor. Ona göre veriler, yatırımcılara gelişen manzara boyunca rehberlik eden paha biçilmez bir yol haritası görevi görmeye devam ediyor.

Kripto tutkunları kendilerini potansiyel iniş ve çıkışlara hazırlarken, Gambardello’nun görüşleri kripto piyasasının keşfedilmemiş topraklarında bir fener görevi görüyor.