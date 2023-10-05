  Altcoin Piyasasında Neler Yaşanıyor? Solana ve Chiliz Grafikleri Üzerinden Detaylı Analiz

Kripto para piyasaları Eylül ayına göre daha hacimli ve daha volatilite seviyesi yüksek bir noktaya ulaştı. Son düşüşün yaralarını sarmaya çalışan Bitcoin ise yazının yazıldığı sırada 28.000 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Tüm bunlarla birlikte altcoin piyasası da Bitcoin düşüşünden nasibini aldı ve birçok altcoin yükseliş trendini korumak istiyor. Bu içeriğimizde Solana ve Chiliz grafiklerini inceleyeceğiz.

Solana Grafik Analizi

FTX’in elinde bulundurduğu kripto varlıkları satma yetkisi ile derin bir düşüş yaşayan Solana, zor günleri geride bıraktı. Özellikle hem NFT piyasasında dikkat çeken koleksiyonların piyasaya sunulması hem de SocialFİ hype’ından payına düşeni alması Solana fiyatından olumlu bir etki yarattı. Dört saatlik grafikte yükselen kanal formasyonu göze çarpıyor ve Ekim’in ilk günlerinde gerçekleştirdiği kırılımın iki kere direnç seviyesinden red yemesi dikkat çekiyor.

Solana için takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 22,98 / 22,55 ve 21,93 dolar seviyeleridir. Özellikle 22,55 dolar seviyesinin altında dört saatlik bir bar kapanışının gerçekleşmesi yükselen kanal formasyonunu geçersiz kılar.

Solana için dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 23,75 / 24,31 ve 24,79 dolar seviyeleridir. Her ne kadar 24,31 dolarlık direnç seviyesinde ciddi bir baskı yaşanmış olsa da en kritik direnç seviyesi 24,79 dolar seviyesidir.

Chiliz Grafik Analizi

Her geçen gün yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan Chiliz her ne kadar farklı anlaşmalarla dikkat çekse de bu durumu CHZ tarafında yansıtamıyor. Chiliz için günlük grafikte sağlıklı bir formasyon yapısından bahsedilemezken bu durum hacimsiz ve volatilite seviyesi kısıtlı olan bir varlığa işaret ediyor.

Chiliz için günlük grafikte takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0.0568 / 0.0547 ve 0.0521 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,0547 dolar seviyesinin kaybedilmesi kayıpların artışına ve ciddi bir soruna yol açabilir.

Chiliz için günlük grafikte takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,0616 / 0,0651 ve 0,0694 dolar seviyeleridir. Özellikle son bir aydır 0,0651 dolar seviyesinin direnç görevi görmesi bu seviyenin kırılması gerektiğine işaret ediyor. Bu seviye üstünde günlük bar kapanışı Chiliz fiyatının yükselmesine yardımcı olacaktır.