  Altcoin Piyasasında Dikkat Çeken Formasyonlar: Solana, Avax ve Chiliz Grafiklerini İnceledik

Kripto para piyasasında Ripple cephesinde yaşanan gelişmelerin etkisi devam ediyor. Bitcoin önderliğinde birçok altcoin de önemli destek seviyelerinden yükselişe geçti. Bu hafta ise asıl odaklanılan nokta özellikle Bitcoin fiyatının haftalık kapanışı hangi seviyede yapacağı. Kripto para piyasasında haftasonlarının hacimsiz geçmesi düşüşü tetikleyebilir ve bu yükselişte elde edilen kazançlar buharlaşabilir. Bu içeriğimizde Avax, Solana ve Chiliz grafiklerini inceleyeceğiz.

Avax Grafik Analizi

Dört saatlik Avax grafiğinde düşen kanal formasyonu göze çarpan ilk yapı oluyor. Bu yapı içerisinde hareketine devam eden Avax, 5 Ekim’de yaşanan SocialFi hype’ı birlikte direnç çizgisine değdi ve buradan ciddi bir düşüş yaşadı. Dört saatlik EMA 200 seviyesinde de dirençle karşılaşan Avax için bu durum fiyatın baskılanmasına neden oluyor.

Dört saatlik Avax grafiğinde dikkat çeken destek seviyeleri sırasıyla; 9,00 / 8,86 ve 8,66 dolar seviyeleri. Özellikle 8,66 dolar seviyesinin altında dört saatlik bir bar kapanışının gerçekleşmesi ciddi düşüşün hızlanmasına neden olabilir. Avax için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 9,38 / 9,85 ve 10,23 dolar seviyeleridir.

Solana Grafik Analizi

Son zamanlarda FTX davasında yaşanan süreçten olumsuz yönde etkilenen Solana için dört saatlik grafikte yükselen kanal formasyonu dikkat çekiyor. Yazının yazıldığı sırada formasyon direncini kıran ve bu çizgiyi destek olarak test eden Solana’da bu yapının oluşması yükselişin fitilini her an ateşleyebilir.

Solana için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 24,58 / 25,51 ve 26,44 dolar seviyeleridir. Özellikle 26,44 dolar seviyesinin altında bir bar kapanışı fiyatın formasyon içine geri dönmesine neden olur ve yükseliş ihtimali rafa kalkar. Solana için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 27,43 / 28,58 ve 30.77 dolar seviyeleridir.

Chiliz Grafik Analizi

Chiliz grafiğinde sağlıklı bir formasyon yapısı yok ve bu durum CHZ/USD paritesinde ilginin azaldığını gösteriyor. Piyasada yaşanan gelişmelerle birlikte yükselişe geçen CHZ için asıl odak noktası haber kaynaklı bir gelişme olmalı. Bu sayede yatırımcı ilgisi tekrar bu token’a yönlenecektir.

CHZ için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,05662 / 0,05694 ve 0,05766 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,05766 dolar seviyesinin altında dört saatlik bir kapanışın gerçekleşmesi düşüş ivmesini arttıracaktır. CHZ için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,05832 / 0,05890 ve 0,05946 dolar seviyeleridir.