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  •   Altcoin Kralındaki Yasadışı Hareketlilikte Sıra Dışı Artış! Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı!

Altcoin Kralındaki Yasadışı Hareketlilikte Sıra Dışı Artış! Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı!

Özet

  • - Ethereum ağındaki yasadışı akışlar geçen hafta yılın zirvesini gördü.
  • - Ağdaki toplam akışların yüzdesi olarak bilinen yasadışı akışlar geçen hafta birkaç gün boyunca yaklaşık yüzde 2'ye çıktı.
  • - Bu artış Curve Finance'in 73 milyon dolarlık hack'lenmesiyle aynı döneme denk geldi.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
08:18
9 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) ağındaki yasadışı akışlar geçen hafta yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, önde gelen DeFi protokollerinden biri olan Curve Finance’ın (CRV) hack’lenmesi ve 73 milyon doların çekilmesiyle aynı zamanda denk geldi.

Ethereum Ağındaki Yasadışı Akışlar Yüzde 2’ye Çıktı

The Block’un sağladığı verilere göre önde gelen Proof of Stake (PoS) Blockchain’i Ethereum, geçen hafta yasadışı akışlar açısından yılın en kötü dönemini yaşadı. Blockchain araştırma ve analiz şirketi Chainalysis‘in takip ettiği veriler, Ethereum ağındaki toplam akışların yüzdesi olarak bilinen yasadışı akışlar geçen hafta birkaç gün boyunca yaklaşık yüzde 2’ye ulaştığını gösteriyor.

30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında yüzde 1,7 ile yüzde 1,82 arasında değişen bu oran, 6 Ağustos’ta normal seviyelere döndü. Geçen haftadan önceki en yüksek yasadışı akışlar, yasadışı akışların ağdaki toplam akışların yüzde 1,46’sına ulaştığı Ocak ayında kaydedildi ve o zamandan bu yana herhangi bir dikkat çekici artış olmadı.

Artış Curve Finance’in Saldırıya Uğraması İle Aynı Döneme Denk Geldi

Ethereum ağındaki yasadışı akışlardaki artışa neyin yol açtığı tam olarak belli değil, ancak akışlardaki artış geçen hafta DeFi piyasasını sarsan merkeziyetsiz kripto para borsası Curve Finance’in büyük hack saldırısına uğradığı aynı döneme denk geliyor.

Bilmeyenler için bir saldırgan, Vyper programlama dilinin savunmasız sürümlerini hedef alarak sözde “reentrancy saldırıları” gerçekleştirmesinin ardından 30 Temmuz’da Curve Finance havuzlarından 73 milyon doların üzerinde para çekti. Blockchain güvenlik şirketi PeckShield‘in analistlerine göre 6 Ağustos itibariyle çalınan fonlardan 52.3 milyon dolar geri iade edildi.

Curve Finance, saldırganın çaldığı fonların tamamını kendisine tanınan süre içinde iade etmemesi üzerine kimliğinin tespit edilerek mahkum edilmesi için yardımcı olabilecek herkese 1.85 milyon dolarlık bir ödül sunuyor.

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