Haftaya volatiliteli bir başlangıç yapan en büyük altcoin Ethereum (ETH) bir kez daha bin 620 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Fiyat yükselirken ETH’nin zincir üzeri aktivitesinin de sağlıklı bir şekilde arttığı görülüyor.

Ethereum’un Zincir Üzeri Aktivitesindeki Dikkat Çeken Artış

Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment, 13 Eylül’de Ethereum ağında bir ETH göndericisi ya da alıcısı olarak katılan 1 milyon 89 bin 893 benzersiz cüzdan adresiyle kayda değer bir aktivite artışı olduğunu bildirdi. Bu, artış Ethereum’un 8 yılı aşan geçmişindeki en yüksek ikinci rakama karşılık geliyor. Cüzdan adresi aktivitesindeki bu olağandışı artış, fiyatın toparlanması için gereken kapitülasyon sinyali olarak hizmet edebilir.

Teknik ETH için yukarı yönde bin 633 dolar seviyesinin 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama‘ya (EMA) karşılık gelen önemli bir eşik olduğunu, bin 613 dolardan geçen 50 günlük EMA’nın ise kısa vadeli destek olduğunu söylüyor. 100 günlük EMA’nın ötesine geçecek güçlü bir kırılma fiyatın bin 800 dolara doğru ilerlemesinin teyiti olabilir.

Tam tersi, en olumsuz senaryoda ise aşağı yönde olacak bir kırılma yeni bir satışın tetikleyicisi olabilir ve ETH’nin fiyatını bin 600 doların altına kadar itebilir. Böyle bir senaryoda fiyatın bin 531 dolar civarında soluklanması beklenebilir.

Ethereum Opsiyon Verilerinde Son Durum

Greeks Live’ın sağladığı verilere göre yaklaşık 56 bin ETH‘den oluşan opsiyonların vadesi, 1,09’luk satım çağrı oranı, bin 650 dolarda bulunan maksimum acı noktası ve 250 milyon dolarlık nominal değerle yakında dolacak.

İlginç bir şekilde ETH satım pozisyonlarında önemli bir artış oldu ve bu da zimni volatilitenin kademeli olarak sıfıra doğru kaymasına neden oldu. Alım satım aktivitesinde bu hafta bir miktar düşüş olmuş olsa da büyük ölçekli yatırımcılar sürekli düşük volatilite üzerine bahis yapmaya devam ediyorlar olsa da belirsizlik devam ediyor. Nitekim Ethereum’un bundan sonra nasıl bir performans göstereceğini yalnızca zaman gösterecek.