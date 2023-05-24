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Altcoin Kralı İçin Güzel Haber! Kaç Dolar Olacak?

Özet

  • ETH ağında bu hafta 430.000 ETH daha kilitlendi.
  • Düşük NVT oranı mevcut ETH fiyatının düşük olduğunu gösteriyor.
  • NVT oranı ve borsalarda azalan arz yükseliş sinyali olabilir.
16:22
24 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eğer yaşanacaksa bir sonraki boğa sezonun deflasyonist yapısı onun ciddi anlamda yükselmesini sağlayabilir. Daha da önemlisi borsalardaki arz da altcoin kralı için azalıyor ve tarihi diplere ulaştı. Bitcoin fiyatı şimdilik kısa vadede olumsuzluğu artırsa da güzel haberler geliyor. Peki kaç doları hedefleyecek? Güncel veriler yatırımcılara ne anlatıyor?

Ethereum (ETH) Stake

ETH fiyatı bu hafta 1.850 dolar direncini aştı ve %4 oranında yükseldi. Ancak bugün BTC fiyatındaki düşüş nedeniyle kazançlarını geri verdi. Yatırımcıların DeFi stake işlemlerini hızlandırmasıyla ETH önümüzdeki günlerde daha fazla kazanç elde edecek gibi görünüyor. Boğalar borsalardaki arz azaldıkça yükseliş için daha güçlü hale gelebilir.

Bu hafta, ETH 2.0 ana ağında ve DeFi akıllı sözleşmelerinde stake edilen ETH dolaşımdaki arz yüzdesi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Aşağıdaki grafik, 17 Mayıs’taki son dalgalanmanın ardından Ethereum yatırımcılarının 22 Mayıs itibarıyla 430.500 ETH daha stake ettiğini gösteriyor.

ETH Coin Geleceği

Borsalarda satışa hazır ETH miktarı azaldıkça artan kıtlık istikrarlı bir ralliye zemin hazırlayabilir. Ayrıca, ETH Ağ Değerinin İşlem Hacmine (NVT) oranındaki düşüş, şu anda değerinin altında olduğunu ortaya koymaktadır Tipik olarak stratejik yatırımcılar, bir kripto para biriminin piyasa değeri ile temel işlem faaliyeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için NVT oranını kullanır. Bu veriye göre ETH fiyatı olması gereken fiyatın altında alıcı buluyor.

Kısa vadede ETH yatırımcıları için kritik bölge 1.850 ve 1.925 dolar seviyeleridir. Satıcılar kısa vadeli hedefleri doğrultusunda iki bölgede kar alabilir. Bu da fiyatın dirençlerde zorlanacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, tahmin edildiği gibi, yükseliş momentumu güçlenirse bu yatırımcılar 2.000 ve 2.100 dolar zirvelerini hedefleyecek.

Eğer ETH fiyatı 1.800 doların altına düşerse bu düşüş tahmini geçersiz kılınır. 1.800 dolardan 4,86 milyon ETH satın alan 3,23 milyon yatırımcının kritik seviyeyi koruması bekleniyor. Ancak kaybedildiği senaryoda 1.750 dolar sıradaki hedef olabilir.

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