Ethereum (ETH)

Altcoin Kralı İçin Bu Henüz Fragman Bile Değil

Özet

  • Bitcoin fiyatı yüzde 55 artarken ETH kazançları yüzde 30'da kaldı.
  • Ethereum ağı yıllık 2,7 milyar dolar kazanç elde ediyor.
  • Merge ile dolaşım arzı da azalmaya başladı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralardaki yükselişi sürüyor ve yatırımcı talebi canlı, fakat altcoin kralı henüz beklenen harekete başlamadı. Son 1,5 yıldır zor günler yaşayan yatırımcılar nihayet 2021 yılını andıran hareketler görmeye başladı. Peki Ethereum (ETH) için beklenti ne yönde? Orta vadeli hedefler tatmin edici mi?

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Ethereum (ETH)Ethereum Alınır Mı?

Ethereum (ETH)

2021 yılı ortasında 2.000 dolar altındaki fiyatın Ethereum için son derece ucuz olduğundan bahsediyorduk. Ardından devasa bir ralli gördük. Aradan geçen yıllara, PoS devrimine rağmen ETH kritik eşiği yeni aşabildi. Yazı hazırlandığı sırada 2.200 doların üzerinde alıcı bulan ETH fiyatı Ekim ayının ortalarında başlayan ralliden bu yana yüzde 30 değer kazandı.

BTC’nin yüzde 55’lik rallisine nispeten sönük kalan ETH yükselişi bazı analistler tarafından “komik” olarak tanımlanıyor. Bankless’tan Ryan Sean Adams şunları söyledi;

“ETH’nin 2.200 dolardaki fiyatı çok komik. Ethereum’un temelleri bu kadar güçlüyken herkes burada bu döngüde ya tutarsa diye trade yapıyor. Bunu anlamak zor”.

Ryan Sean Adams aynı zamanda Ethereum’un şu anda yıllık 2,7 milyar dolar kâr ettiğini ve tek kazançlı blockchain olduğunu da hatırlattı.

Ethereum Alınır Mı?

Ethereum, Amazon’un 75 olan F/K oranından biraz daha fazla olan 98’lik bir F/K oranına sahiptir. F/K bir şirketin hisse başına kazancı ile hissi fiyatı arasındaki karşılaştırmayı yansıtıyor. Bu durumda Ethereum, varlık fiyatının yansıttığından çok daha fazla gelir elde ediyor. Özetle mevcut fiyat net biçimde ucuzdur denilebilir.

Öte yandan PoS geçişiyle ETH negatif enflasyona sahip hale geldi. Eylül 2022’de gerçekleşen Merge sonrasında arz 293 bin azaldı. Bu da daralan arzla birlikte uzun vadede fiyatın yükselmeye devam edebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca milyar dolarlık finans kuruluşları Ethereum ağı üzerinden tahvil ihracına başlıyor. Daha önce Çin’in en büyük bankalarından birinin bunu yaptığından bahsetmiştik. Hülasa uzun vadede fiyatın daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini söyleyen çok fazla veri var.

ETH, Mayıs 2022 fiyatlarına geri döndü ancak 18 aylık konsolidasyondan yeni çıkmış olduğu için beklenen ralliyi de henüz başlatmadı. Anthony Sassano isimli uzmana göre fiyat için önümüzdeki boğa sezonunda 10 bin dolar makul bir hedef olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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