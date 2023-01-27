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  •   Altcoin İçin Müjde! Bütün Olay Bitcoin Bu Fiyatı Geçerse Başlayacak! Hedef Yeniden 25 Dolar!

Altcoin İçin Müjde! Bütün Olay Bitcoin Bu Fiyatı Geçerse Başlayacak! Hedef Yeniden 25 Dolar!

Bir zamanların efsane altcoin'i için işler geçtiğimiz yıl hiç de yolunda gitmedi. Toparlanma belirtileri gösteren altcoinde en yakın hedef 25 dolar.
22:40
27 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 22.500’a düştükten sonra Solana (SOL) 24,33 dolar seviyesinin altına gerilemişti. SOL boğaları 23,81 dolarda sağlam bir destek buldu ve bir toparlanma başlatmaya çalıştı. Yazım saatine göre SOL’un değeri 24,40 dolarken, BTC 23.000 dolar bölgesinin üzerinde seyretmek için mücadele etmeye devam ediyor. BTC bu süreçte 23.300 doları hedefleyebilir ve SOL’u da yanında bu önemli tedarik bölgesine çekebilir.

Boğalar Hareket Tetikleyebilir Mi?

Bitcoin (BTC) 22.500 dolara kadar düştü ancak basın zamanında 23.000 dolara yükseldi. 23.300 dolar seviyesine doğru bir hareket, SOL boğalarını önümüzdeki birkaç saat içinde 25 dolarlık satış baskısı bölgesini (kırmızı) hedeflemeye yönlendirebilir. Ancak boğaların yukarı doğru hareketi başlatabilmesi için 24,33 dolarlık engeli aşması gerekiyor.

Alternatif olarak, ayılar piyasada üstün gelebilir ve SOL’u 23,81 dolarlık acil destek seviyesinin altına itebilir. Böyle bir düşüş, yukarıdaki yükseliş eğilimini geçersiz kılabilir. Ayrıca, işlem hacimleri düşerken Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 dengesinin altındaydı ve bu da ayılara kısa vadede SOL’un değerini düşürmek için daha fazla güç sağlayabilir.

Ancak böyle bir düşüş trendi 23,21 dolara yerleşebilir ve boğalara bir iyileşme sağlamak için başka bir şans sunabilir. Bu nedenle, yatırımcılar önümüzdeki birkaç saat içinde ayıların mı yoksa boğaların mı gücü eline geçireceğini ölçmek için BTC fiyat hareketini takip etmeli.

SOL Yatırımcının Güvenini Tazeliyor

Santiment verilerine göre, SOL’un geliştirme faaliyetleri basın saatine göre bir artış daha kaydetti. Bu artış, bir önceki gün fiyat düşüşüyle aynı zamana denk gelen keskin bir düşüşü takip etti. Dolayısıyla, artan geliştirme faaliyeti kısa vadede SOL’un değerini artırabilir.

Buna ek olarak, ağdaki geliştirme faaliyetlerindeki genel artış, yatırımcıların güveninin arttığını gösterdi ve bu da ağırlıklı duyarlılığın negatif bölgeden geri çekilmesiyle kanıtlandı. Yatırımcı duyarlılığındaki iyileşme SOL’un değerini daha da artırabilir.

Ancak, işlem hacimleri önemli ölçüde düştü ve basın saatine göre toparlanma belirtisi göstermedi. Bu nedenle, trendin tersine dönmesini ve güçlü yükseliş momentumunu zayıflatarak boğaların 24,33 dolar engelini aşmasını geciktirebilir. Ancak yükselişe geçen bir BTC, işlem hacimlerini artırabilir, bu nedenle Bitcoin’in performansı şu anda izlemeye değer olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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