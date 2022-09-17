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Altcoin Hareketlendi! Güncelleme Fiyatlanmaya mı Başladı mı?

Ethereum Merge'in başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından tüm gözler Vasil güncellemesine birkaç gün uzaklıkta olan Cardano'ya (ADA) çevrilmiş durumda.
17:15
17 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum Merge’in başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından tüm gözler Vasil güncellemesine birkaç gün kalan Cardano’ya (ADA) çevrilmiş durumda. Cardano ağına yeni özellikler getirecek, performansını ve ölçeklenebilirliğini artıracak olan Vasil güncellemesinin 22 Eylül’de gerçekleşmesi bekleniyor. Güncelleme öncesi ADA hareketlenirken, bu hareketlilik güncellemenin fiyatlanıyor olduğu şeklinde yorumlanmaya başladı.

Cardano için Güncellemenin Önemi

Cardano ağı şu anda “Cardano Yol Haritası”nda Basho döneminden geçiyor. Basho dönemi, ağın ölçeklenebilirliğini ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmek için optimizasyon dönemini temsil ediyor. Bu dönemin en önemli güncellemelerinden biri olan Vasil güncellemesi, ağa yeni özellikler getirirken, Cardano’nun performans ve ölçeklenebilirliğini artıracak. IOG ve Cardano Vakfı, 22 Eylül’de Hard Fork Combinator (HFC) teknolojisini kullanarak Vasil güncellemesini ağa dağıtacak. Güncellemenin ardından Cardano’nun hisse ispatı (PoS) Blockchain’i daha da gelişmiş bir seviyeye ulaşmış olacak.

IOG, Cardano Vakfı, SPO’lar, merkeziyetsiz uygulama (dApp) geliştiricileri ve kripto para borsaları, sorunsuz bir güncelleme süreci için yoğun testler ve entegrasyon çalışmaları yaptılar. 1.35.3 düğümünü çalıştıran DPT’lerin blok üretimi yüzde 98’e ulaştı. Ayrıca Binance, Upbit, MEXC ve Bitrue dahil olmak üzere likidite açısından büyük 12 kripto para borsasından 7’si Vasil güncellemesi için hazır bir şekilde bekliyor. Tüm bunlara ek olarak, en büyük 12 merkeziyetsiz uygulamadan 7’si güncellemeye dönük testleri başarılı bir şekilde tamamlarken, 5’inin testleri devam ediyor.

Güncelleme Öncesi ADA Fiyatı

Cardano ağının yerel varlığı ADA, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,26 yükselişle 0,4761 dolardan işlem görüyor. Görece düşük ama mevcut piyasa koşullarında fiyatın yeşil bölgede olmasını sağlayan bu yükselişle ADA piyasalardaki sayılı kripto paralardan biri. ADA fiyatı, özellikle Robinhood‘un 1 Eylül’de ADA’yı listelemesinin ardından Cardano ağındaki balina aktivitesinin artmasıyla hareketlenmeye başladı. Ayrıca son 2 gün içerisinde en büyük 100 Binance Smart Chain balinasının en çok satın aldığı en iyi kripto para konumunda.

Her büyük ağ güncellemesi öncesi büyük çıkışlar yapan ADA’nın Vasil güncellemesi öncesi yeni bir çıkış yapıp yapmayacağı büyük merak konusu iken küresel piyasalardaki olumsuz tablonun bunun önüne geçtiği ya da geçeceği üzerinde duruluyor. Ayrıca güncellemenin çoktan fiyatlanmış olabileceği gerçeğine de işaret ediliyor. Kısa vadede makro ekonomik gelişmelerin ve özellikle 21-22 Eylül’deki kritik Fed toplantısının ADA fiyatına etki edeceğine ise kesin gözüyle bakılıyor.

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