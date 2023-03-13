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  •   Altcoin’de Hack Şoku, Fiyat Hızla Düşüyor! 177 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!

Altcoin’de Hack Şoku, Fiyat Hızla Düşüyor! 177 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!

Kripto para piyasasında karşı karşıya kalınan hack saldırılarının tam gaz devam ettiği görülüyor. Bu hack saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Blockchain gazetecisi Wu Blockchain, Euler Finance'in (EUL) hack'lendiğini bildirdi.
12:53
13 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında karşı karşıya kalınan hack saldırılarının tam gaz devam ettiği görülüyor. Bu hack saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Blockchain gazetecisi Wu Blockchain, BlockSec’in sağladığı bilgilere atıfta bulunarak Euler Finance‘in (EUL) hack saldırısına uğramış ve saldırıda on milyon dolar değerinde kripto paranın çalınmış olabileceğinden şüphelenildiğini bildirdi. Hack saldırısı şüphesiyle Euler (EUL) fiyatı hızla düşüştü ve düşüşün hızlanarak devam ettiği görülüyor.

177 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çalındı

Blockchain gazetecisi Wu Blockchain, BlockSec’in sağladığı bilgilere atıfta bulunarak on-chain’de (zincir üstünde) borç verme hizmeti sunan Euler Finance’ın hack saldırısına uğradığından şüphelenildiğini bildirdi. İlk bulgular Euler Finance’dan 177 milyon doların üzerinde kripto paranın çalındığı yönünde olsa da hack saldırısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Euler Finance, geçen yıl iflas eden kripto para borsası FTX, ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase başta olmak üzere Jump, Jane Street ve Uniswap‘in katılımıyla 32 milyon dolar yatırım almıştı.

EUL Fiyatı Hızla Düşmeye Başladı

Euler Finance’ın hack’lendiği haberinin ardından platformun yerel varlığı EUL fiyatı hızla düştü. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) sağladığı verilere göre EUL, gün içinde kaydettiği yüzde 40’ın üzerinde düşüşle 3,56 dolara kadar geriledi. Veriler hack saldırısı öncesi altcoin’in 6 doların üzerinde fiyatlandığını gösteriyor.

EUL, şu an için 37.3 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 2 bin 614’ncü kripto para (aynı zamanda en büyük 2 bin 613’ncü altcoin). Hack saldırısı haberleriyle yatırımcıların harekete geçmesi altcoin’in işlem hacminde önemli bir atışa neden olmuş durumda. CMC, EUL’un işlem hacminin gün içinde yüzde 300’ün üzerinde artışla 46.4 milyon dolara çıktığını ortaya koyuyor. Altcoin‘deki hacmin yüzde 50’sinden fazlası merkeziyetsiz borsalardan (DEX’ler) geliyor.

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