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Altcoin Geliştiricilerinin Göç Planı: Hedefte Bu Altcoin Projesi Var!

Helium (HNT) geliştiricileri, Helium'un kendi Blockchain'ini kullanmayı bırakıp, Solana (SOL) Blockchain'ine taşınması gerektiğini öneren bir teklifi topluluğa sundu.
17:35
31 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Helium (HNT) geliştiricileri, Helium’un kendi Blockchain’ini kullanmayı bırakıp, Blockchain ile ilgili tüm işlemlerin Solana (SOL) Blockchain’ine taşınması gerektiğini öneren bir teklifi topluluğa sundu. Ekip, potansiyel geçişe sebep olarak Solana’nın hızlı ve ucuz işlem ücretlerine sahip olmasını gösterdi.

Potansiyel Geçişin Etkileri

Helium’un çekirdek geliştiricileri, ek ölçeklenebilirlik kazanmayı amaçlayan planla projeyi Solana Blockchain’ine taşımayı önerdi. Geliştiriciler, Salı günü projenin kendi Blockchain’ini kullanmayı bırakmasını ve Blockchain ile ilgili tüm işlemlerin Solana Blockchain’ine taşımasını öneren “HIP 70” teklifini topluluğa sundu. Ekip, potansiyel geçişe sebep olarak Solana Blockchain’inin hızlı ve ucuz işlem ücretlerine sahip olmasını gösterdi.

Potansiyel göç, Helium’un merkeziyetsiz kablosuz ağının daha da ölçeklendirilebileceği için gerekli olduğu savunuluyor. Şu anda Helium, etkin noktalar olarak adlandırılan yaklaşık 1 milyon Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazından oluşan düşük güçlü bir geniş alan ağı (LPWAN) görevi görüyor. Ekip, kurumsal kullanım durumları için ağdan yararlanan çeşitli istemcilere sahip olduğunu iddia ediyor.

Kablosuz ağ, büyümeyi devam ettirmesine yardımcı olması için öncelikle bir teşvik katmanı olarak Blockchain’den yararlanıyor. Ekip, ağın bağlantısını genişletmeye yardımcı olmak için sıcak nokta cihazları kurmaya teşvik olarak kullanıcılarına yerel HNT token‘larında ödeme yapıyor.

Ekip, Helium Blockchain’i ağındaki çok sayıda sıcak nokta ile ilgili ölçeklendirme karmaşıklıklarıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun daha ölçeklenebilir bir zincir kullanmak istemesinin bir nedeni olduğunu açıkladı. Bu nedenle, topluluğa sunulan son öneri, Helium’un Blockchain katmanını, daha hızlı olması nedeniyle proje için daha uygun olacağı belirtilen Solana’ya dış kaynak sağlanmasını hedefliyor.

SOL ile Ödeme Yapılacak

Geçişten sonra, ağ aynı etkin nokta cihazlarını kullanmaya devam edecek ancak ödüller SOL ile ödenecek. Bunu yapmak için, Helium tarafından kullanılan Helium (HNT) ve veri kredileri (DC) gibi diğer şeylerin yanı sıra yerel token’ların Solana ağına yeniden dağıtımının yapılması.

Öneride sunulan bir diğer değişiklik, Blockchain’leri harici sistemlere bağlayan bir yazılım olan oracles’ın kullanılmaya başlanması. Ekip, oracles’ın verilerin zincir dışı cihazlar ve Solana Blockchain’i arasında güvenli bir şekilde hareket etmesine izin vereceğini savunuyor.

Helium Vakfı’nın resmi blog sayfasındaki paylaşıma göre, öneri şu anda tartışma aşamasında ve 12 Eylül’de topluluk oylamasına sunulacak.

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