Akıllı Para Bu Altcoin İçin Harekete Geçti! Milyonlarca Dolarlık Alım Yaptılar!

Kripto para piyasası, Bitcoin‘de (BTC) yaşanan 4 bin dolarlık geri çekilme üzerine güne düşüşle başladı. En büyük kripto paranın 44 bin dolardan 40 bin 400 dolara kadar çekilmesi birçok altcoin’in fiyatında çift haneli düşüşe neden oldu. Altcoin kralı Ethereum‘un ETH’si de piyasa genelindeki düşüşten payına düşeni aldı. ETH’nin fiyatı 2 bin 200 dolara kadar çekilmesi sonrası akıllı paranın harekete geçtiği görüldü.

Akıllı Para Düşüşte ETH Biriktirmeye Başladı

Zincir içi veri sağlayıcısı Spot On Chain, akıllı paranın Ethereum için harekete geçtiğini bildirdi. Verilere göre ETH yatırımından 16.25 milyon dolar kazanç sağlayan 0xb15… ile başlayan balina seviyesi cüzdan adresinin sahibi, yaşanan düşüş sonrası bugün öğleden önce kripto para borsası Binance’e 55 milyon dolar değerinde 55 milyon adet Tether (USDT) yatırdı.

Spot On Chain, kripto para balinasının yeni ETH satın alım turuna başlayacağını öngörürken, kripto para balinası için öngördüğü satın alım turundan önce Binance‘e büyük miktarlarda stablecoin yatırma eğiliminde olduğuna dikkat çekti.

Dahası piyasa yapıcı şirketi DWF Labs‘ın yine hemen öğleden önce Bitfinex borsasından 626 bin dolar değerinde 280 adet ETH çektiği tespit edildi. DWF Labs’ın kripto para borsasından ETH çekmiş olması altcoin kralında birikim yaptığına işaret ediyor. Dahası piyasa yapıcı bu hamlesi ile son 2 aydaki en büyük miktarlı ETH çekimini yapmış oldu.

Ethereum Fiyatında Son Durum

Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre ETH, son 24 saatte yüzde 4,42 düşüşle 2 bin 243 dolardan işlem görüyor. Fiyattaki düşüşle birlikte altcoin kralının işlem hacminin de arttığı göze çarpıyor. Güncel verilerle ETH’nin işlem hacmi son 24 saatte yüzde 61,92 artarak 13.17 milyar dolara yükseldi.

Günün ilk saatlerindeki düşüşle ETH son 7 gündeki kazançlarını kaybetti. Güncel verilerle altcoin’in fiyatı son 7 günde yüzde 0,55 kayıpla işlem görüyor.

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