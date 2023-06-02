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XRP, Ripple’a açılan menkul kıymet davasından sonra sert bir düşüş yaşadı ve bu düşüşün bir sebebi de kripto para borsalarının düzenlemelerden duydukları endişeler ile XRP’yi platformdan kaldırmaları oldu. Yıllarca beklenen Coinbase listelenmesi sonrası bu dava, XRP’nin çok kısa sürede Coinbase dışında kalmasına da neden olmuştu. Şu an ABD içerisinde XRP’nin hala listeli olduğu tek kripto para borsası Uphold ise konu hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

XRP Davası Ne Olur?

Uphold, ABD merkezli ve düzenlemelere tabi önemli kripto para borsalarından birisi olarak biliniyor. Uphold CRO’su Nancy Beaton ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte çok kritik bir açıklamada bulundu. Beaton, borsanın Ripple ile SEC davasında taraf olmadığını ancak bu kapsamda XRP’nin suçsuz olduğunu savunduklarını ima etti. ABD’de Coinbase, Kraken ve Binance US gibi birçok dev kripto para borsası XRP’yi anında liste dışı bırakırken Uphold bu davranışı benimsememiş ve XRP listeli kalmıştı.

Uphold’un üst düzey yöneticisi, borsanın bir kripto parayı listelemek için çok ciddi standartlar koyduğunu ve XRP‘nin bunların hepsini karşıladığını aktardı. XRP’nin hala bunları karşılamaya devam ettiğini belirten yönetici, listeleme kriterleri arasında güvenlik, denetimler, kurucuların güvenilirliği, token dağıtımı ve diğer önemli unsurlar olduğunu aktardı.

XRP Davası Sonrası XRP Fiyatı

XRP’nin bunların hepsini karşıladığını ancak listeleme talebinde bulunan diğer kripto paraların %70’inin bunu karşılamadığını belirten Beaton, XRP için aslında bir sinyal verdi. Uphold yöneticisi, şirket avukatının da XRP için emsal oluşturacak bir durumun olmadığını ve XRP’nin borsalarda listelenmeye devam edebileceğini aktardı. Şu an Ripple ve SEC davası hala devam ediyor ancak Uphold, sonuç kötü olsa bile XRP’nin borsalarda listeli kalabileceğini vurguladı. XRP’nin bu davanın olumlu sonuçlanması durumunda yaşayacağı senaryo ise birçok yatırımcı tarafından tahmin ediliyor.

Coinbase’in hukuk müşaviri Paul Grewal ise Coinbase’in “anında” XRP’yi geri listelemeyeceğini belirterek dava olumlu sonuçlansa bile temkinli olacaklarını aktardı. Ancak ABD içerisinde yerleşik olan Uphold tarafından yapılan bu açıklama aslında XRP yatırımcıları için beklentiyi kesinlikle artırıyor.