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Ethereum (ETH) ve kripto para sektörü Merge güncellemesini kutlarken, SEC başkanından gelen açıklamalar kafalarda soru işareti bıraktı.

SEC, Ethereum’u Hedef Alabilir!

Merge sonrası Ethereum’un yeni doğası ve statüsüne yönelik tartışmalar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Ethereum’un İş Kanıtı (PoW) sisteminden Hisse Kanıtı (POS) sistemine geçişinin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’den kritik açıklamalar geldi. Gensler Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hisse Kanıtı kullanan kripto paraların federal menkul kıymetler düzenlemelerine tabi olabileceğini vurguladı. Peki, Genler, Ethereum’u mu hedef aldı. Dün, Senato Bankacılık Komitesi’nde konuşma yapan SEC başkanı, yine sektörde endişe yarattı. Senato’nun sorularını yanıtlarken, SEC başkanı Ethereum’a yönelik açıklamalar da yaptı. Fox Business gazetecisi Eleanor Terrett, bir tweet’te Gary Gensler‘in Ethereum’u hedef alabileceğini öne sürdü. Bu kritik gelişme, devrim olarak nitelendirien Merge’ün hayata geçmesinden hemen sonra geldi.

Başkan, staking sistemine sahip kripto paraların bir varlığın menkul kıymet olup olmadığını belirlemek için kullanılan Howey testini geçebileceğini belirtti. ABD’deki mahkemeler tarafından uygulanan bu test, yatırımcıların üçüncü tarafların çalışmalarından bir getiri elde etmeyi beklemeyip beklemediklerini dikkate alıyor. Herhangi bir kripto paradan spesifik olarak bahsetmediğini belirten Gensler, ”Howey testi altında, yatırım yapan insanların başkalarının çalışmalarına bağlı olarak kar beklediklerinin bir diğer göstergesi.” açıklamasını yaptı. Terrett, Ethereum Merge’in bir çekirdek geliştirici sınıfı tarafından yapıldığını öne sürdü. Sonuç olarak SEC Başkanı, Ethereum‘un ortak bir girişim olduğunu, dolayısıyla onun gözünde bir menkul kıymet olabileceğini mi söylemek istiyor? Terrett’e göre, böylesi bir senaryo sürpriz olmaz.

Ripple Avukatı, Geçen Hafta Uyarmıştı!

Daha önce uzmanlar, SEC’in Merge sonrası Ethereum’u hedef alabileceğini bildirmişti. Ripple (XRP) avukatı John Deaton güncellemenin bazı riskler teşkil edebileceğini dolayısıyla Ethereum’un da yasal sorunlar yaşayabileceğini iddia etmişti. Deaton, Merge’in merkeziyetsizlik kavramına yönelik tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı. Bu, düzenleyicilerin dikkatini kolayca ETH ekosistemine çekebilir.

Avukat, SEC başkanının Ethereum’u hedef alabilme olasılığının göz ardı edilemeyeceğini ima etti. Avukatlar Gensler’in daha sonra Hinman’ın “menkul kıymet” konusundaki yorumlarını değiştirmek için Merge’ü temel olarak kullanabileceğini de sözlerine ekledi. Terrett, açılış konuşmasında SEC başkanının, komisyonun tarafısız olduğunu ve menkul kıymet işlemlerinden ücret tahsil ettiğini söylediğini belirtti. Ancak uzmanlara göre, SEC‘in son dönemdeki tavrı endişe yaratmaya devam ediyor.