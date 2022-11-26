Kripto paralar kadar göz önünde bulunan bir kişi de SEC Başkanı Gary Gensler olarak dikkat çekiyor. Gensler için önemli bir çıkış ABD'den geldi.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler, kripto varlık endüstrisine yönelik yaklaşımı nedeniyle ABD Kongresi’nin sürekli incelemesi altında. Kripto piyasası yıl boyunca büyük token’ların, borsaların ve kredi veren firmaların çöküşüne tanık oldu. Tüm bu yaşananlar sektör üzerinde kara bulutlar oluşmasına sebep oldu.

SEC Başkanı Büyük Çöküşü Kaçırdı

Önemli bir açıklama Amerika Birleşik Devletleri Temsilcisi Tom Emmer’dan geldi. Enner, işleri yoluna koymak için SEC başkanının stratejisi konusunda artık daha fazla endişe duyduklarını belirtti.

Kongre üyesi, temsilcilerin Gensler’in Mart 2022’de kripto topluluğuna yönelik ayrım gözetmeyen ve tutarsız yaklaşımından endişe duyduklarını vurguladı. O zamandan beri kripto piyasası Celsius, Voyager, Terra Luna ve şimdi de FTX’in çöküşünü şehitlik etti.

SEC Başkanı’nın kimilerine göre uydurma olan düzenlemeleri uzun bir marjla kaçırıldı. Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan neredeyse 3 trilyon dolara ulaşan kümülatif kripto piyasası değeri şu anda 840 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasadan 2 trilyon dolardan fazla para kayboldu.

Terra LUNA faciası, SEC’in uyanması ve piyasa etrafında net ama zorlu düzenlemeler yapması için bir tür alarm zilinin çalmasına sebep oldu. Ancak SEC başkanı bunu yapmakta başarısız oldu. Sonuç olarak, kripto topluluğu 2022’de başka bir büyük çöküşün yaşandığını gördü. FTX kripto borsasının çöküşü, kripto piyasasında çok daha büyük bir yıkımın yaşanmasına sebep oldu. Aynı zamanda yatırımcılar arasında belirsizliği de artırdı.

Gary Gensler Halka Açık İfade Verecek

Tom Emmer, Kongre’nin SEC’in gözetim gündemi hakkında bilgi edinmek için ilerici yayınlarda yer alan uydurma hikayelere güvenmediğini belirtti. Gary Gensler’in Finansal Hizmetler GOP’u önünde halka açık olarak vereceği ifadeyi dört gözle bekliyorlar.

Ancak uzmanlar, SEC ve diğer bazı gözetim gruplarının SBF’nin yarattığı krizden kurtulmasına yardımcı olabileceğini iddia ettiler. SBF’nin Dijital Emtia Tüketici Koruma Yasası (DCCPA) için lobi yaparken üyelerine para bağışladığı iddia ediliyor.