Hollanda hükümetinin mali suçları soruşturmaktan sorumlu kurumu olan Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), 10 Ağustos Çarşamba günü Amsterdam'da yaşayan ve Tornado Cash'in geliştiricisi olduğunu iddia ettiği 29 yaşındaki bir adamın tutuklandığı duyuruldu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Hollanda hükümetinin mali suçları soruşturmaktan sorumlu kurumu olan Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD) tarafından yapılan açıklamada 10 Ağustos Çarşamba günü Amsterdam’da yaşayan 29 yaşındaki bir adamın tutuklandığı duyuruldu. Tutuklanan adamın Tornado Cash’in geliştiricisi olduğundan şüpheleniyor.

FIOD’un Açıklaması

FIOD, yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan adamın cezai işlem gerektiren nakit akışlarını gizlemeye ve para aklamayı kolaylaştıran merkeziyetsiz Ethereum ağı üzerinde çalışan kripto para karıştırıcı (mixer) hizmeti Tornado Cash’in geliştiricisi olduğu üzerinde durulduğu belirtildi.

Zanlının bugün hakim karşısında çıkarıldığı ve soruşturmanın dolandırıcılık, çevreye karşı suç işleme ve mal varlıklarına el konulması suçlarından Hollanda Savcılığı tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Açıklamada, FIOD’un finansal anlamda güvenli bir Hollanda anlamına geldiği, kurumun etki ve sonucu araştırmakla görevli olduğu eklendi.

ABD Yaptırım Listesine Almıştı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 8 Ağustos’ta kuruluşundan bu yana 7 milyar dolardan fazla kripto paranın aklanması için kullanılan Tornado Cash’i yaptırım listesine aldığına duyurdu. Yaptırım kapsamında, Tornado Cash’in ABD’deki varlıklarının dondurulacağı ve ABD vatandaşlarının bununla işlem yapmasının engelleneceği bildirildi.

Kararın ardından ABD merkezli kripto para endüstrisi düşünce kuruluşu Coin Center, alınan kararın bir teknoloji yasağı olduğunu belirterek, Blockchain işlemlerinin doğası gereği Tornado Cash adresi aracılığıyla para gönderilen bir Amerikan vatandaşının işlemini reddedemeyeceği, bu nedenle OFAC kurallarını istemeden ihlal edebileceği uyarısında bulundu.

Ethereum ağı üzerinden kaynak ve hedef adresler arasındaki zincir üstü (on-chain) bağlantıyı keserek işlem gizliliği sağlayan Tornado Cash, kripto paraları bir araya toplayarak, onları yeni adreslere gönderiyor ve bu hizmet “karıştırıcı” olarak nitelendiriliyor. Tornado Cash gibi karıştırıcılar, genellikle yasa dışı aktörler tarafından para aklamak için kullanılıyor.

Öte yandan Tornado Cash’in yerel yönetim token’ı TORN, ABD’nin yaptırım kararının ardından tüm 12 Ağustos’ta tüm zamanların en düşük seviyesi (ATL) olan 14,98 dolara kadar geriledi. TORN, yazım sırasında günlükte yüzde 10’un üzerinde düşüşle 14,70 dolardan işlem görüyor.