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Girişim sermayesi (VC) yatırımlarının genellikle ayı piyasalarında yavaşladığı görülür ancak kripto para piyasasındaki hakim ayı piyasası VC yatırımlarını durduramadı. Yılın başından bu yana pek çok VC’nin kripto ve Web3 projesine adeta para yağdırdığı görüldü.

Sektöre Para Akmaya Devam Ediyor

Düzenleyici belirsizlik ve ABD’nin açık şekilde kriptoya savaş açmış olması sektöre yatırım yapma konusunda yatırımcıların cesaretini kırmış değil. Twitter’da “The DeFi Investor” ismini kullanan anonim DeFi yatırımcısı 18 Nisan’da bu eğilime dikkat çekerek, 2023’ün başından beri kripto ve Web3 sektörüne yapılan en büyük yatırımlardan bazılarını paylaştı. İşte o projeler ve aldıkları yatırımlar.

The DeFi Investor’ın listesinin ilk sırasında LayerZero yer alıyor. LayerZero, a16z ve Sequoia Capital’den 120 milyon dolar yatırım aldı. Protokol, tüm büyük Blockchain’ler arasında birlikte çalışabilen zincirler arası merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) oluşturulmasını sağlıyor. 2022’nin Mart ayında 135 milyon dolarlık A Serisi yatırım turunun ardından projeye yaklaşık 3 milyar dolar değer biçildi. Listenin ikinci sırasında ise Ethereum Sanal Makinesi’nde (EVM) akıllı sözleşme geliştirilmesini sağlayan Scroll ZKP yer bulmuş durumda. Scroll ZKP, aralarında Polychain Capital ve Sequoia’nın da bulunduğu yatırımcılardan 1.8 milyar dolar değerleme üzerinden 50 milyon dolar yatırım almayı başardı.

Kısa süre önce aldığı yatırımla ses getiren bir diğer kripto projesi ise Ethereum yeniden stake platformu olan Eigenlayer oldu. Eigenlayer, Blockchain Capital liderliğindeki yatırım turunda 50 milyon dolar yatırım aldı. Protokol, ETH’nin güvenliğini ve kripto ekonomisini yükseltmek için diğer ağlara yeniden yerleştirme sağlıyor.

İşlemlerin yürütülmesi gibi görevleri otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanmayı amaçlayan kripto para protokolü Fetch.ai de piyasa yapıcı ve yatırım şirketi DWF Labs’den 40 milyon dolar yatırım aldı.

Bu yıl girişim sermayesi yatırımı alan kripto ve Web3 projeleri arasında sosyal platform Plai Labs (32 milyon dolar yatırım aldı) ve optimize edilmiş ticaret platformu Sei Network (30 milyon dolar yatırım aldı) yer alıyor.

2022’de Three Arrows Capital (3AC) ve Alameda Research gibi sektörün en büyük girişim sermayesi şirketlerinden bazılarının çöktüğü görüldü. The DeFi Investor’a göre krizler fırsat demek ve girişim sermayesi şu anda bu krizi fırsata çevirmekle meşgul.

Pivot Bölge: Asya

Öte yandan kripto sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ABD’ye karşı giderek daha temkinli hareket etmeye, Doğu’ya, ağırlıklı olarak Asya’ya doğru yönelmeye başladıkları görülüyor. Asya’da Web3 ve kripto girişimlerine yatırım yapmak üzere bir dizi büyük multi-milyon dolarlık fon oluşturuldu. Bunlar arasında bu ayın başında duyurulan 100 milyon dolarlık Bitget Web3 Fonu da yer alıyor. Bitget’e göre Asya odaklı fonun amacı kripto para ekonomisine karşı olumlu bir tutumun gelişmesini sağlamak ve Web3 ortamının gelişimini desteklemek.

Hong Konglu yatırım şirketi ProDigital Futures da Mart ayının sonunda bölgedeki kripto ve Web3 girişimlerine 100 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Hong Kong’un özellikle Haziran ayında kripto çerçevesini uygulamaya koymasıyla girişim sermayesi yatırımları için bir merkez haline gelmesi bekleniyor. Çin ana karasından gelecek büyük paranın bu yasal yolla sektöre girmesi öngörülüyor.