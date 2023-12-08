BITCOIN (BTC)

ABD İstihdam Verileri İle Bitcoin Yükselişine Devam Ediyor: Detaylı BTC Analizi

Özet

  • Bitcoin 8 Aralık'ta ABD istihdam verilerinin açıklanması ile 44.000 dolar seviyesine ulaştı.
  • Verilerin beklenenden yüksek gelmesi ise Federal Rezerv'in sıkılaşma politikalarının yetersiz kaldığını gösteriyor.
  • FED tarafında yaşanan gelişmeler ile piyasaların faiz beklentisi sabit olarak kaldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında yükseliş ivmesi devam ederken gözler bugün açıklanacak olan ABD istihdam verilerindeydi. Buna göre Bitcoin, 8 Aralık Wall Street açılışından sonra ABD istihdam verilerinin faiz indirimlerine ilişkin piyasa bahislerini azaltmasıyla 44.000 dolara ulaştı. Yazının yazıldığı sırada 43.777 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin için önümüzdeki süreçte neler bekleniyor? Birlikte inceliyoruz.

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ABD Cephesinde Neler Bekleniyor?Bitcoin Verilere Rağmen Güçlü Kaldı

ABD Cephesinde Neler Bekleniyor?

TradingView’den alınan verilere göre risk varlıklarının en son ABD enflasyon ipuçlarına tepki vermesi ile bu gelişmeden en son Bitcoin fiyatı etkilendi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun resmi açıklamasına göre tarım dışı istihdam 190.000’e karşı 199.000 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik verisi %3,9’a karşı %3,7 ile tahminlerin altında kaldı.

Her iki veri de Federal Rezerv’in parasal sıkılaşma politikalarının tam etkisinin henüz piyasada yankı bulmadığını ortaya koyarken ve diğer veriler enflasyonda yaşanan düşüşü zaten yakalamışken piyasalar işgücü rakamlarına endişe ile yaklaşıyor.

CME Group’un FedWatch platformundan elde edilen veriler yine de gelecek hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısında faiz değişikliğinin sabit kalmasından başka bir şeyin devam etme olasılığını neredeyse sıfıra indiriyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY) veri etrafında özellikle belirgin bir volatilite yaşadı ve kazançlarını silmeden önce kısa bir süre 20 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyelere ulaşarak yazının yazıldığı sırada 103,8’den işlem gördü.

Bitcoin Verilere Rağmen Güçlü Kaldı

Altın son 24 saatte %0,8 düşüş yaşarken, Bitcoin daha düşük faiz oranlarının daha erken geleceğine olan inancın azalmasına rağmen beklenen bir düşüşten kaçınmayı başardı. Yatırımcılar yükseliş trendinin devam edeceğine dair işaretler ararken kripto para kralı birkaç günlük bir işlem aralığında kilitli kaldı. Popüler analist Matthew Hyland, X üzerinden yayınladığı analizinin bir bölümünde konu ile alakalı şu yorumda bulundu:

“Bitcoin hala yükseliş trendinde konsolide oluyor ve son hareketin ardından güçlü duruyor. Şu anda 43.000 dolar civarında net bir destek var.”

Bir başka popüler yatırımcı ve analist Daan Crypto Trades ise doğrudan spot fiyatın etrafında önemli likidite alanları olduğunu X üzerinden takipçileri ile paylaştı.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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