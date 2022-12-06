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Kripto para piyasalarının gündemine son aylarda sıklıkla gelen Amerika Birleşik Devletleri, ekosisteme yönelik düzenleyici politika çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı. Dakikalar önce gelen bir duyuruya göre, ABD ülke içerisinde faaliyet gösteren kripto para şirketlerine yönelik bir soruşturma başlattı.

FTC’den Kripto Para Soruşturması

Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı Federal Ticaret Komisyonu (FTC), kripto para firmalarını yanıltıcı reklamcılık nedeniyle araştırmaya başladı. Ülkede sınırları içerisindeki tüketiciyi korumayla görevli olan kurum, kripto para firmalarının aldatıcı ya da yanıltıcı reklam iddiaları nedeniyle adı açıklanmayan birkaç kripto para firmasını inceleye aldıklarını duyurdu. Düzenleyici kurumun bir sözcüsü, “kripto para birimleriyle ilgili olası suiistimalleri” araştırdığını doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Ülke düzenleyicileri, FTX borsasının çöküşünün ardından kripto para şirketlerine yönelik incelemelerin artırılması çağrısında bulunmuştu.

Bununla birlikte geçtiğimiz Ekim ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, EthereumMax’ın token’ının tanıtımı için aldığı ödemeyi açıklamadığını belirterek Kim Kardashian’ı yasa dışı şekilde kripto menkul kıymet tanıtımı yapmakla suçlamıştı. Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian promosyon için aldığı ödemeyi yetkili kurumlar ile paylaşmadan EthereumMax tarafından sunulan ve satılan bir kripto varlık menkul kıymetini sosyal medyada paylaştığı için suçlanırken, 1,26 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti. Ayrıca devam eden soruşturmasında SEC ile birlikte çalışacağını ileri sürdü.

“İngiltere’de Düzenlemelerin Sonuna Gelindi”

Öte yandan kripto para düzenlemeleri hakkında çalışma yürüttüklerini bildiren bir diğer ülke İngiltere ise düzenlemelerin sonuna yaklaşıldığının sinyallerini verdi. Çarşamba günü, Finansal Yönetime Otoritesi (FCA) ve Bank of England uzmanları riskleri, düzenleme durumu ve CBDC olarak bilinen merkez bankası tarafından ihraç edilen kripto para biriminin artıları ve eksileri hakkında bir görüşmede bulunulacağı belirtildi. Gelişmelerin ardından diğer ülkelerde benzer durumlar görülecek mi şimdiden merak konusu haline gelmiş durumda.