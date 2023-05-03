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Kripto para piyasası, FED faiz kararı öncesi son saatlerde de yeniden hareketlendi. Piyasada gözler FED faiz kararına çevrilirken para politikaları ve bilanço adına önemli göstergelerden biri olan ABD Nisan ayı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi de açıklandı. ABD Nisan ayı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi 296.000 olarak açıklandı.

ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği Verisi

Kripto para piyasası, son günlerdeki gelişmelerin etkisiyle yeniden hareketlendi. Hafta başında düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Kripto para piyasasındaki volatilite de artış gösterdi. Piyasada gözler, Türkiye saati ile 21.00’da açıklanacak olan FED faiz kararına çevrildi.

Piyasada gözler FED faiz kararına çevrilirken para politikaları ve bilanço adına önemli göstergelerden biri olan ABD Nisan ayı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi de açıklandı. ABD Nisan ayı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi 296.000 olarak açıklandı. Beklenti

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Sabah saatlerinde yükselişe geçen kripto para piyasası, yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte yazının yazıldığı an itibarıyla 28.300 dolar seviyelerine geriledi. Altcoin’ler de BTC’deki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçti. Ethereum (ETH) kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1850 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise 1,17 trilyon dolar seviyelerinde.