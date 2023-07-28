Bitcoin (BTC) yatay seyrine devam ediyor ve altcoinlerin çoğu önemli direnç bölgelerinden uzaklaştı. BTC yazı hazırlandığı sırada 29.200 dolar seviyesinde ve 29.700 dolarlık desteğin altındaki kapanışlar yakında daha fazla düşüşün yaşanabileceğini gösteriyor. Peki oracle alanında tekelleşen kripto projesi Chainlink (LINK) için beklentiler ne yönde?

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) fiyatı, geçen haftaki %12’lik keskin düşüşün ardından kritik 8 dolar direncinin altında kapanışlar yapmaya devam ediyor. Chainlink (LINK) fiyatı Temmuz 2023’te şu ana kadar %30 arttı. Geçen hafta hafif geri çekilmeye rağmen, uzun vadeli yatırımcılar daha fazla kazanç için konumlanırken sağlam durdular. On-chain veriler, boğaların yeni bir 2023 fiyat zirvesini zorlamak için tam avantaj elde edebileceğini gösteriyor.

Şimdiye kadar aylık %30 kazanç elde etmesine rağmen, Chainlink uzun vadede daha fazlasını bekliyor gibi görünüyor. Santiment tarafından derlenen Age Consumed verileri, LINK tokenlarını satan uzun vadeli yatırımcıların sayısında önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu uzun vadeli yatırımcıların yükseliş beklentisini teyit ediyor.

LINK Coin Yorum

Chainlink‘in 2023 fiyat zirvesi şu anda 19 Nisan’da elde edilen 8,60 dolar seviyesinde bulunuyor. On-chain göstergeler boğaların önümüzdeki haftalarda daha fazla yükseliş için harekete geçebileceğini gösteriyor. Diğer taraftan 9 dolar şimdilik en ideal hedef konumunda. Direnç olarak zorlayıcı olması beklenen 8,6 dolar bölgesinde 3.800 yatırımcı 2,34 milyon LINK satın aldı. Bu grubun yapacağı satışlar ilk denemede kısa süreli bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.

Mevcut yatırımcıların Age Consumed verileri mevcut trendde devam ederse holderların satış için daha az istekli olduğunu görebiliriz. Peki olumsuz senaryoda beklenen ne? Eğer fiyat 7 doların altına inerse 6,5 dolar desteğine doğru daha derin bir dip işaretlenebilir.

Chainlink (LINK) popüler akıllı sözleşmelerin çoğun özellikle fiyat beslemeleri konusunda yardımcı oluyor. Bu piyasa hakimiyetini tokenize varlıklar alanında da sürdürmek isteyen ekip oldukça önemli adımlar attı. Bu konuda ekip Swift dahil birçok kurumla ortak çalışıyor ve gelecekte trilyon dolara ulaşacak pazardan maksimum payı almak istiyorlar.