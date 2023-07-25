Bitcoin fiyatı son yıllık zirvesinin ardından bir miktar yatay seyretti ve sıkıcı volatiliteyi özletir düşüşüne başladı. Son 7-8 aydır yaşadığımız şey genel olarak buydu. Sıkıcı sığ volatilite ve ardından çakılan veya sürpriz biçimde yükselen fiyat. Sonrasında yatırımcılar yatay hareketlerin o kadar da kötü olmadığını anlıyordu. Bu uzun süredir tekrar ediyor ve artık altcoinleri ciddi anlamda tehdit ediyor.

Binance Coin (BNB)

BNB fiyatı, 875 gündür yerinde olan bir destek alanının içinde işlem görüyor. Bu yapı, yükseliş eğilimini sürdürmek için kritik öneme sahip ancak risk altında görünüyor. BNB Coin grafiği kısa vadeli düzeltici yapının içine girdiği için yakında bu bölgeden aşağı yönlü bir kırılma ihtimalini de güçlendiriyor.

BNB fiyatı Mayıs 2022’den bu yana 225 ile 350 dolar arasında bir aralıkta işlem gördü. Bu süre zarfında aralığın üst ve alt kısımlarına birçok kez dokunuldu. Bu dokunuşlar, aralığın geçerliliğini doğrulamaya hizmet etti. En son ret Nisan 2023’te gerçekleşti. Bu, düşük aralığa doğru devam eden düşüşe yol açtı. BNB Haziran 2023’te aralığın en düşük seviyesine ulaştı. Fiyat daha sonra hafifçe sıçradı ancak henüz önemli bir yukarı yönlü hareket başlatmadı.

BNB Coin Fiyatı Çakılabilir

Destek alanı 875 gündür yerinde olduğundan buradaki olası bir kırılma fiyatın hızla değer kaybetmesine neden olabilir. Haftalık RSI düşüş eğilimini destekliyor. Makro cephede Bloomberg’in beklediği resesyon ve Fed’in daha fazla sıkılaşma için göndermesi beklenen sinyaller BNB Coin yatırımcıları için endişe verici.

Günlük grafikteki okumalar düşüş ihtimalini destekliyor. 10 Haziran’daki dip seviyeden bu yana BNB Coin fiyatı yükselen bir paralel kanal içinde işlem görüyor. Bu bir düşüş formasyonu olarak kabul edilir, yani çoğu zaman kırılmalara yol açar. Fiyatın kanalın alt kısmında işlem görmesi bu olasılığı daha da destekliyor. Eğer aşağı yönlü bir kırılma gerçekleşirse kritik 220 dolar desteği test edilebilir. Bu bölgenin altında tetiklenecek tasfiyelerle çok daha derin bir dip olasıdır.

Bununla birlikte, BNB fiyatı kanalın destek hattında sıçrar ve orta çizginin üzerine çıkarsa, kanalın direnç hattına sıçrayacaktır. Bu da 270 dolara hızlı bir yükseliş getirebilir.