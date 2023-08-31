Eylül ayına sadece saatler kaldı ve kripto para yatırımcıları artık Ağustos’a veda ediyor. Peki Eylül’de neler olacak? Her ay olduğu gibi birçok altcoin için kilit açılışları göreceğiz. AVAX kilit açılışının bu ay fiyatı nasıl 10 doların altına ittiğini gördük. Bu yüzden Eylül ayında da bu konuya dikkat etmemiz gerekebilir.

Eylül Ayı Token Kilit Açılışları

2023 yılında devasa kilit açılışları oldu ve olacak. Bu yüzden 2023’ü henüz daha yıla girmeden “enflasyonist yıl” olarak tanımlamıştı. Kripto paralar belirli token ekonomileriyle piyasaya sürülür. Birçok altcoin gelecekte yapılacak kilit açılışlarını önceden planlar. İlk piyasa sürüldükleri fiyatla yıllar sonra dolaşım arzları olması gereken seviyelere ulaştığında gördüğümüz fiyatlar bu yüzden farklıdır.

Dolaşım arzı artarken eğer yeni yatırımcı talebi artmazsa ilgili altcoinin fiyatı düşecektir. Bu tıpkı merkez bankalarının para basarak enflasyona neden olmasına benzer ve tokenin alım gücünü düşürür.

7 Altcoinin Kilit Açılışı

Eylül ayında 225 milyon dolar değerinde tokenin dolaşıma girdiğini göreceğiz. HBAR, SUI, IMX, APT, APE, DYDX ve OP Token için dolaşım arzı önemli ölçüde artacak. DYDX gibi birçok altcoin zaten her ay ciddi kilit açılışları yaptığından yatırımcılar buna alıştı. Ancak SUI, APT Coin tarzı hayatımıza yeni girmiş altcoinleri token kilit açılışları daha fazla olumsuz etkiliyor. Örneğin ilk günlerinde son derece düşük bir arzla hayatımıza giren DYDX 27 dolarlık fiyata sahipti. Sonrasında arz katlanarak arttığı için fiyat bugün 5 doların altında kalmaya devam ediyor.

Yukarıdaki grafikte Eylül ayında yapılacak kilit açılışlarının detaylarını görüyorsunuz. APE Coin en büyük kilit açılışlarından birini yapacağı için fiyatta ciddi dalgalanma görülebilir. Bu kilit açılışları yaklaştıkça ayrıca kapsamlı fiyat analizlerini de sizinle paylaşıyor olacağız. Her Pazar ilgili haftanın kilit açılışı ve önemli gelişmelerini düzenli olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Token kilit açılışları için dikkat edilecek son detaysa ekibin buna karşı yapacağı hamlelerdir. Fiyatı artırabilecek sürpriz ortaklıklar, kilit açılış erteleme önerileri ve daha fazla duyuru açığa satış yapanları ters köşe yapabiliyor.