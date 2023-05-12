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Bitcoin fiyatı tek tek önemli destek seviyelerini kaybetmeye devam ediyor. Peki kripto paralar ne zaman yükselecek? Güncel Bitcoin fiyatı 26.300 dolar seviyesinde ve düne göre kayıp neredeyse 1000 doları aştı. 2023 zirvesinin 4.000 dolar altına düşen Bitcoin fiyatı nereye gidiyor? Güncel fiyat tahminleri ve piyasa yorumu sizlerle.

Bitcoin (BTC) İlk Defa

Bitcoin (BTC) fiyatı Mart 2023’ten bu yana ilk kez kritik 27.000 dolar desteğinin altına düştü. Ancak kritik on-chain veriler şimdilik panik satışına işaret etmiyor. Peki toparlanma başlayacak mı? Bugün Bitcoin fiyatı Mayıs kayıplarını %10’a taşıdı. En son TÜFE istatistikleri piyasa duyarlılığında olumlu bir değişimi destekledi. Ancak, ABD borç tavanı ve olası bir resesyona ilişkin endişeler korkuyu artırıyor.

Son 11 günde azalan hacimlerin yanı sıra 266 bin civarı net Bitcoin satışı oldu. Ocak yükselişi sırasında alınan varlıkların satılıyor olması resesyon endişesinin arttığını gösteriyor. Fed faiz indirimlerine başlarken genelde ABD piyasaları resesyonla karşı karşıya gelir ve hisse senetleri düşer. Şimdi Haziran ayında tavan ilan edilirse 9-12 ay arasında indirimlerin başlaması gerekecek bu da orta vadede resesyon ihtimalini artırıyor.

Önceki Bitcoin fiyat çöküşlerinin kritik göstergelerinden biri, uzun vadeli yatırımcılar tarafından çılgınca bir satış yapılmasıdır. Ancak şu anda, mevcut fiyat düzeltmesi için durum böyle görünmüyor. Satışlar olsa da Mart çöküşündekine benzer değildi. Şu anda BTC Ortalama Coin Yaşı, ABD borç tavanı ve para piyasalarını çevreleyen artan belirsizliğe rağmen bu hafta sağlam kaldı. Ortalama Coin Yaşı, dolaşımdaki tüm coinlerin mevcut cüzdan adreslerinde kaldıkları ortalama günlere göre hesaplanır.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

Aşağıdaki grafiğe bakıldığında, Bitcoin fiyatının 6 Mayıs civarında 29.000 doların altına düştüğü dönemde Coin Yaşının artmaya başladığını söylüyor. Mayıs 1 tarihinden itibaren artan satışlar Ocak dönemindeki alımların kazanca çevrilmesini sağladı. Aynı zamanda fiyatın 4 bin doları aşan kayıp yaşamasını sağladı.

Son düşüş trendi kısa vadeli yatırımcılar ve spekülatörler tarafından yönlendiriliyor gibi görünse de, uzun vadeli sahipler arasındaki yükseliş inancı yakında pozitif Bitcoin fiyat tahminini tekrar rayına oturtabilir. Olumlu Bitcoin fiyat tahminini daha da destekleyecek şekilde, yükseliş eğilimindeki yatırımcıların BTC fiyatının 25.000 dolara düşmesi halinde risk iştahının artacağı görülüyor.

Yukarıdaki görselde borsaların emir defteri yoğunluğunu görüyorsunuz. Glassnode ve CryptoQuant raporları da Bitcoin fiyatının 25.000 dolarlık indirimli fiyat bölgesine inmesi halinde düşüşün tersine dönebileceğini düşünüyor. O halde kripto paralar için yükselişten önce son bir düşüş dalgası daha görebiliriz.