Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı son dakika duyurusunda gündeme oturan iki altcoin için 6 işlem çifti ekleyeceğini açıkladı.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı son dakika duyurusunda gündeme oturan iki altcoin için 6 işlem çifti ekleyeceğini açıkladı. İşte Binance’ın ekleyeceği işlem çiftleri ve diğer detaylar.

SPACE ID ve Arbitrum İçin Binance’e 6 Yeni İşlem Çifti Eklenecek

Binance, gündeme oturan SPACE ID (SID) ve Arbitrum (ARB) için yeni işlem çiftleri ekleyeceğini açıkladı. Buna göre kripto para borsasının her iki altcoin için ekleyeceği işlem çiftleri şu şekilde: ID/TUSD, ID/EUR, ID/TRY, ARB/TUSD, ARB/EUR ve ARB/TRY. Yeni işlem çiftlerinde alım satım işlemleri bugün TSİ 11.00’da başlayacak.

Binance, bir sonraki duyuruya kadar ARB/TUSD ve ID/TUSD işlem çiftlerinde piyasa yapıcı emirlerinden sıfır ücret yararlanılacağı da ekledi. Buna göre kullanıcılar, ARB/TUSD ve ID/TUSD işlem çiftlerinde yapacakları piyasa alıcı emirleri için herhangi bir işlem ücreti ödemeyecekler.

SPACE ID ve Arbitrum Nedir?

Binance’ın yeni işlem çiftleri ekleyeceğini duyurduğu ve son günlerde gündeme oturan SPACE ID, web3’de alan adlar bulmak, onları kaydetmek, ticaretini yapmak ve yönetmek için tek duraklı bir kimlik platformuna sahip evrensel bir alan adı hizmeti ağı sunmaktadır. Ayrıca Blockchain’deki geliştiriciler için bir Web3 Name SDK & API sunan SPACE ID, herkesin kolayca bir web3 kimliği oluşturması ve yaratması için çok zincirli bir isim hizmeti sağlamaktadır.

Arbitrum, Ethereum Layer 2 (L2) ölçeklendirme çözümü olarak öne çıkmaktadır. Ethereum’da hız, ölçeklenebilirlik ve işlem ücreti verimliliğini artırma hedefine ulaşmak için iyimser toparlamaları ( optimistic rollups) kullanan Arbitrum, Ethereum’un güvenlik ve uyumluluğundan faydalanmaktadır. Arbitrum‘un sahip olduğu bir diğer avantaj ise Ethereum’a kıyasla daha yüksek verimde ve daha düşük seviyede işlem ücretleri sunmasıdır. Bu, hesaplama ve depolama yükünün çoğunun zincir dışına (off-chain) taşınması sayesinde mümkün olmaktadır.