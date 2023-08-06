Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 29.065 dolardan alıcı buluyor. Sığ volatilite devam ediyor. Ancak son birkaç günde yaşanan gelişmeler yatırımcıları yakından büyük şeylerin beklediğini ima ediyor. Özellikle CZ’nin USDT’yi hedef alması ve stablecoin likidite havuzundaki dengesizlik endişe verici.

Kripto Paralar Son Durum

Hacim son 24 saatte 19 milyar dolar civarında ve piyasaya ilgi zayıf kalmaya devam ediyor. Bitcoin piyasa hakimiyeti %48,6 seviyesinde. Bitcoin fiyatı son 7 günde neredeyse sabit kaldı, arar düşüşlere rağmen 29.000 dolar seviyesi korunuyor. Ancak birçok uzman 29.500 dolar altı kapanışların fiyatı 28.300 ve 27.500 bölgesine iteceğini düşünüyor. Böylesine bir düşüş yatırımcılar için pek şaşırtıcı olmayacaktır.

Diğer taraftan Tether etrafındaki FUD sürüyor. Adam Cochran bugün Huobi borsasının rezervlerinde ciddi bir sorun olduğunu raporladı. Ona göre Justin Sun müşteri varlıklarıyla işlem yapıyor. Üstelik buna rağmen müşteri bakiyeleri tam olarak yerinde değil. Kriptonun en tartışmalı isimlerinin başında gelen Sun ise tüm on-chain kanıtlara, iddialara tek bir cevap verdi. Binance CEO’sunun FUD anlamına gelen “4” paylaşımını yaparak iddiaların gerçek olmadığını savundu.

Eğer Huobi borsası gerçekten zor durumdaysa son iddiaların da yayılmasıyla birlikte güçlü bir Bank-run’ın ardından hızlı biçimde iflas edebilir. Yatırımcıların bu konuda temkinli olmasında fayda görülüyor.

Bitcoin ve Altcoinler Güncel Yorum

Huobi ve Tether piyasa üzerinde baskı oluşturuyor. Diğer taraftan Genesis’e 16 Ağustos tarihine kadar ödeme planı konusunda süre verildi. DCG hakkında devam eden soruşturma iddiaları da yatırımcıları haklı biçimde endişelendiriyor. ETH yeniden 1.835 doların altında ve haftaya %2,47’lik kayıpla devam ediyor. Genel piyasa hissiyatını olumsuz etkileyen gelişmeler ortadan kalkmadan altcoin yatırımcılarının da yüzü pek gülecek gibi değil.

XRP Coin fiyatı Terra hakiminin kararıyla birlikte haftalık bazda %10 eridi. DOGE ise Musk’ın kripto planları olmadığını açıklamasıyla yüzde 5 düştü. Musk hiçbir zaman bir kripto token çıkarmayacaklarının özellikle altını çizdi.

ADA Coin kritik 0,3 dolar desteğini kaybetti ve 0,26 dolar desteğine göz kırpıyor.