5 Kasım Kripto Para Piyasaları Son Durum, Ralli Başlıyor Mu?

Kral kripto para birimi Pazar gününe 35.000 dolarda başladı ve altcoin yatırımcılarının yüzü gülüyor. Son direnç testinin ardından yaşanan geri çekilme bitmiş olabilir. Peki haftalık bazda en fazla ön plana çıkan altcoinler hangileriydi? BTC fiyat artışı daha ne kadar sürebilir? Güncel piyasa verileriyle ihtimalleri ele alalım.

Bitcoin (BTC)

BTC fiyatı 35.000 doları geri aldı ve yazı hazırlandığı sırada 35.141 dolardan alıcı buluyor. ETH nihayet 1.880 doları aştı ve altcoinlerde iyimserlik artmış görünüyor. Kral kripto para biriminin 36.000 dolar direncini test etmesinin ardından 34.000 dolara kadar düştüğünü gördük. Birçok yatırımcı 33.500 dolara kadar destek testi beklerken fiyat beklenenden hızlı döndü. Bu da güçlü taleple birlikte fiyatın 40.000 doları iştahla hedeflediğini gösteriyor.

Haftalık grafikte 34.000 doların destek olarak korunabiliyor olması son derece pozitif. Eğer ciddi bir olumsuzluk yaşanmazsa BTC 40.000 ve 48.000 dolar hedeflerini aşmak için hareketine devam edebilir. Bu hızlı yükselişler 2020 Aralık dönemindeki hareketleri andırıyor. Makro cephedeki baskı toparlanmayı geciktirse de BTC’nin 2022 yılında dibi gördüğü artık kesinleşmiş gibi.

Rallinin 48.000 dolar hedefinden vazgeçmesi için BTC’nin 31.800 dolar altında haftalık kapanışlar görmesi gerekecek. Artan kurumsal talep, ETF onay beklentisi ve Fed’in önümüzdeki yıl 100bp indirim yapabileceğine dair değişen piyasa hissiyatı 2 yıldır kan kusan kripto yatırımcılarının artık yüzünün güleceğini söylüyor.

Kripto Paralar Son Durum

Ethereum (ETH) 1.880 doları aşmış durumda eğer BTC hızlı kayıplar yaşamazsa altcoin yatırımcılarının yüzünü güldürecek 2.000 dolarlık bir test görebiliriz Ether gerçek rallisine 2.000 dolar üzerinde başlayacak ve BTC’nin mevcut fiyat bölgesi düşünüldüğünde 2.500 dolara yakın bir destek oluşması ETH için şaşırtıcı olmamalı.

En büyük 10 kripto para arasında kazanç rekoru Solana(SOL)’da ve fiyat daha önce dikkat çektiğimiz 42 doları aştı. Mevcut konumu 80 dolara kadar devam edebilecek güçlü bir ralliye işaret ediyor. En büyük 100 kripto para arasında da CAKE, EGLD, IMX ve RUNE %43 ile %71 arasında kazanç elde etti.

Dipleri değerlendiren yatırımcıların altcoinlerde sabırlı bekleyişi onlara şimdiden ciddi kazançlar getirmeye başladı. Bu aşamadan sonra Ether’in ralliyi devam ettirmesi ve BTCD düşüşüyle alt rallinin ivme kazanması umulabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.