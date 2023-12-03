5 Doları Bekliyor! Deneyimli Analiste Göre Bu Altcoin En Az 7x Yapabilir!

Ripple‘ın XRP‘sinin fiyatın, altcoin’in mahkemede aldığı kısmi düzenleyici netliğin ardından yaklaştığı iddia edilen ralli beklentisiyle kripto para dünyasının odak noktası olmaya devam ediyor. Altcoin şu anda piyasa genelindeki ralliyle uyumlu bir şekilde hareket ediyor olsa da XRP’nin daha fazla yükselmeye hazır olduğuna dair yaygın bir beklenti var.

XRP İçin Kısa Vadede Öne Çıkan 2 Farklı Senaryo

Kripto para analisti AlanSantana, ralli beklentileri doğrultusunda 1 Aralık tarihli bir TradingView gönderisinde XRP’nin önümüzdeki altı ay içinde yüzde 120’lik potansiyel bir ralliyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Analistin analizi, mahkemenin Ripple ve ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) davasında token’ın bir menkul kıymet olmadığını ilan ettiği Temmuz ayının en yüksek seviyelerine meydan okuyarak XRP’yi yeni zirvelere taşıyabilecek iki düşüş senaryosuna dayanıyor.

Analistin analizine göre XRP yaklaşık 0,51 dolara düşmesi durumunda altcoin’in önümüzdeki altı ay içinde yaklaşık yüzde 85’lik bir ralli yapabilir. Bununla birlikte, XRP’nin daha da düşük seviyelere, yaklaşık 0,43 dolara düşmesi durumunda ise altcoin potansiyel olarak yüzde 120’yi bulan daha önemli bir ralli yapabilir.

Analist, ortaya koyduğu iki farklı senaryoyu detaylandırırken “Buradan da yükselebilir çünkü daha yüksek seviyelere çıktı ve bir geri çekilme söz konusu, ancak genel olarak bugün gördüğümüzden yaklaşık yüzde 50 daha yüksek veya bu düşüş senaryolarından biri gelecek olursa yüzde 85 (mavi) ile yüzde 120 (kırmızı) yükselebilir” dedi.

Orta-Uzun Vadede XRP’nin 7x Yapmasını Bekliyor

Kısa vadeli tahminlerin ötesine bakan AlanSantana, geçmiş hesaplamalara dayanarak uzun vadeli potansiyel fiyatın yaklaşık 5 dolara yükselebileceğini öne sürdü. Ancak, bir süper döngü sırasında gelecekteki fiyatları tahmin etmenin karmaşık hale geldiği konusunda da uyararak “Geçmiş hesaplamaların bir sonucu ancak 5 dolar civarı beklenebilir. Eğer bir süper döngüye girilecek olursa tahmin edilmesi imkansız şeyler olabilir. Ancak XRP’nin geleceği parlak, düşünebileceğiniz veya tahmin edebileceğiniz her şeyden daha fazlasını görmeyi beklemelisiniz” dedi. Analistin öngörüsü güncel fiyatlarla altcoin‘de 7 katlık bir artışa karşılık eliyor oluşuyla oldukça dikkat çekici.

Aynı zamanda, XRP’nin Bitcoin (BTC) düzeltme yaptığında bile büyüme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen analist, kripto para piyasasının genelindeki eğilimlerinden bağımsız hareket etme eğilimine dikkat çekti.

Öte yandan SEC’in Ripple’e açtığı davada düzenleyici netlik kazanılmış olsa da XRP’nin üzerine gölge düşürmeye devam ediyor. Mahkemenin onayının ardından altcoin’in önemli bir ralli yapabileceği dair beklentiler vardı ancak henüz beklendiği gibi bir ralli yaşanmadı. Ripple destekçisi avukat Bill Morgan, düzenleyici netlik sağlanmasının ardından XRP’nin garip fiyat hareketleri yaptığını dile getirerek SEC’in Ripple’a açtığı yasal savaşın XRP’nin emsalleri karşısında ivmesini korumasını engellediğine işaret etti.

Yine de SEC‘in 30 Kasım’da davadaki taleplerinin çözümü de dahil olmak üzere önemli konuları görüşmek üzere Ripple tarafıyla kapalı bir toplantı gerçekleştirmesinin ardından davanın potansiyel olarak çözüleceğine dair spekülasyonlar yapılmaya başlandı. Bu durum, Ripple ile potansiyel bir anlaşmanın yakında çıkabileceği yönelik spekülasyonları körükledi.