Kripto para yatırımcıları çoğu altcoinde sıkıcı günler yaşamaya devam ediyor. Ancak istisnalar da var. Bunların başında da Shiba Coin geliyor. En büyük ikinci meme coin olan Shiba Inu son günlerde yatırımcıların ilgisini yeniden çekmeyi başardı. Kısa süreliğine de olsa fiyat 1 sıfır sildi ve şimdi dirence yakın bir bölgede alıcı bulmaya devam ediyor.

Shiba Coin Haberleri

Shiba Inu, sosyal analitik platformu LunarCrush’ın duyurusuna göre önemli bir başarıya imza attı. Son müjde Shiba Coin’in 4880 altcoin arasında ilk sıraya oturduğuyla ilgiliydi. AltRank’in ilk sırasına yerleşen popüler meme coin bu başarısını sosyal hacimdeki etkileyici artışa borçlu. Elbette bir meme coin için sosyal hacim artışı genelde fiyat yükselişi de doğuruyor. Yine aynısı oldu, fiyat 0,00001 dolara kadar tırmandı ve yıllık dipten önemli ölçüde uzaklaştı.

Santiment’e göre, SHIB dört haftadan kısa bir süre içinde %51 değer kazanırken, borsa arzı düşük kaldı. Hatta borsalardaki arzın son 6 ayın en düşük seviyesine indiğini de söyleyebiliriz. Borsalarda daha az arz olması satıcıların zayıfladığını gösterir.

Shiba Coin Yorum

Temmuz ayında popüler kripto para borsalarından tam 3,3 trilyon SHIB çekildi. Diğer taraftan kendi layer2 çözümü için önemli adımlar atan SHIB ekibi kendi ürünlerini sunma açısından bütün meme coinleri gerisinde bıraktı. Bugün Dogecoin ve diğer rakipleri onun ürünlerinin alternatiflerini oluşturmak için halen mücadele veriyor.

Shiba Inu lideri Shytoshi Kusama, Shiba Inu’nun yeni bir döneme girdiğini belirtirken, topluluğa yakın zamanda bitmek bilmeyen destekleri için teşekkür etti. Bu açıklama bile Shiba Coin boğalarını heyecanlandırmaya yetti. Kısa vadede 0,0000096-95 dolar bölgesinin korunduğu senaryoda yukarı yönlü testlerin devam etmesi muhtemeldir. Olası ilk hedefse 0,000012 dolar gibi görünüyor.

Peki Shiba Coin yakımları ne durumda? Shibburn’e göre son yedi gün içinde 154 işlemde 304.764.835 SHIB tokenı yakıldı. Yalnızca son 24 saat içinde, 22 işlemde toplam 37.551.405 SHIB tokenı yakıldı. Shibarium eğer testnet dönemindekine benzer bir ilgi görürse uzmanlar aylık yakımların 40 milyon dolara ulaşabileceğini düşünüyor.