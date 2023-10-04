411 Milyon Dolarlık Bitcoin Akışı! Hedefte Dev Kripto Para Borsası Var!

Zincir üzeri veriler, ABD merkezli kripto para borsası Kraken‘e son yılların en yüksek Bitcoin (BTC) girişi olduğunu gösteriyor. Kraken’e olan BTC akışındaki artış, bir hafta öncesine kıyasla fiyatta yüzde 5’lik sıçramanın ortasında geldi.

Kraken’e Büyük Miktarlı Bitcoin Girişi

Zincir üzeri veri platformu CryptoQuant‘ın sağladığı verilere göre, kripto para borsası Kraken’de yüksek miktarda BTC girişi kaydedildi ve bu da en büyük kripto para için potansiyel bir boğa koşusu hazırlıklarının yapıldığına dönük spekülasyonların artmasına neden oldu. Veriler kripto para borsasına 2018’den bu yana kaydedilen en yüksek miktarda, 14 bin 924 BTC’lik yüksek miktarlı bir giriş olduğunu ortaya koyuyor.

Yüksek hacimli borsa girişleri tarihsel olarak Bitcoin için kısa vadede genelde fiyat düşüşleriyle ilişkilendiriliyor olsa da artışların da tetikleyicisi olabilmektedir. Piyasa gözlemcileri, yaşananların bir dönüm noktası olarak gösterilen 30 bin dolar seviyesinin aşılacağı ve 30 bin dolar seviyesinin bir sonraki büyük ralli için temel destek görevi görmeye başlayacağı üzerinde duruyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Grayscale ve Ripple’a açtığı davalarda verdiği yasal kayıplar ve spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakılacağıyla ilgili iyimserlik, kripto para piyasası için olumlu gelişmeler olarak öne çıkıyor. Bu noktada SEC-Ripple davasının en az 2025 yılına kadar sonuçlanması mümkün olmadığını ve bir sürpriz yaşanmaması halinde BlackRock gibi önde gelen varlık yönetimi şirketlerinin yaptıkları spot Bitcoin ETF’si başvurularının 2024 yılına kadar onaylanma ihtimalinin neredeyse bulunmadığını not etmek gerekiyor.

Makroekonomik cephede ise ABD hükümeti son anda kapanmayı önleyerek beklenen Bitcoin’de ralliyi tetikledi. Şu anda en büyük kripto para hem makro cephede yaşananlar hem de teknik altyapısında 2024’ün ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi planlanan blok ödülü yarılanmasıyla güç gösteriyor.

Blok ödülü yarılanması, bir kripto para ağında ortalama her dört yılda bir gerçekleşen ve dolaşıma giren yeni coin arzını yarı yarıya azaltan önemli bir etkinliktir. Bu etkinlikle birlikte madencilere çıkardıkları blok başına verilen ödül miktarı yarı yarıya azaltılır. Blok ödülü yarılanması genellikle bir kripto paranın arzı ve talebi yönetmeye yardımcı olarak o kripto paranın az bulunurlukla değerini artırma görevi üstlenmektedir. Yalnızca Bitcoin, Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Zcash (ZEC), Bitcoin SV (BSV) gibi kripto parada blok ödülü yarılanması mekanizması bulunmaktadır.

Blok Ödülü Yarılanması BTC’nin Fiyatını Nasıl Etkileyebilir?

Geçmişe bakıldığında bundan önceki üç Bitcoin blok ödülü yarılanmasının BTC’nin fiyatında yükselişin tetikleyicisi olduğu göze çarpıyor. Ayrıca yatırımcıların blok ödülü yarılanmasının BTC’nin fiyatının yükselmesi için en iyi işaretçilerinden biri olduğuna inanır.

Bu bağlamda yatırımcılar, blok ödülü yarılanmasına giden yolda, blok ödülü yarılanmasına yaklaşıldıkça Bitcoin’e yatırım yapmanın daha yüksek getiri sağlayabileceğini düşünerek hareket etme eğilimindedirler.