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Dev kripto para borsası Binance’in altcoin’i Binance Coin (BNB) 400 dolara doğru büyük bir ralli başlatmış olabilir. BNB, 23’ncü üç aylık BNB yakımının fiyatlanmasının ardından ve bu hafta gerçekleşmesi planlanan BNB Beacon Chain güncellemesinden önce yukarı yönde harekete geçti.

Binance Coin’de Barral Güncellemesi Heyecanı!

BNB Chain, 17 Nisan’da attığı bir tweet’te BNB Beacon Chain‘inin 310.182.000 blok yüksekliğinde Fransız doktor ve anatomist Jean-Augustin Barral’ın adının verildiği Barral güncellenmesinin geçmesinin planlandığını duyurdu. Binance, büyük güncellemesi öncesinde, 18 Nisan Salı günü TSİ 10.00’da BNB Beacon Chain (BEP2) için cüzdan bakımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kripto para borsası, güncelleme sürecinde BEP2’de BNB çekme ve yatırma işlemlerini bir saat boyunca askıya alacak.

Büyük BNB Beacon Chain güncellemesi, Blockchain’deki blokları işlemeye devam etmek için 2/3 doğrulayıcının en son sürüme güncellemesini şart koşuyor. Bu nedenle Binance ekibi doğrulayıcıların 21 Nisan’dan önce v0.10.10 sürümüne güncelleme yapmalarını istedi.

Barral güncellemesi, BNB Beacon Chain ve BNB Smart Chain arasındaki zincirler arası köprü için çeşitli güvenlik geliştirmeleri sunuyor. IAVL iş ispatı güncellemesi, büyük fonların çapraz zincir transfer süresi kilidi, sahte iş ispatı tespiti sırasında para transferlerinin otomatik durdurulması ve çapraz zincir kanallarının durdurulması için doğrulayıcılara ek güç sağlayacak.

Binance, bundan önce 14 Nisan’da 23’ncü üç aylık BNB token yakımının gerçekleştirdiğini ve bu yakım sürecinde 2.02 milyon BNB’nin yakıldığını bildirmişti. Yakım haberinin ardından BNB yönünü yukarı çevirerek hızla yükselmeye başladı.

BNB’de Büyük Ralli Hazırlığı

Binance Coin, gün içinde kaydettiği yüzde 2 yükselişle 341,32 dolardan işlem görüyor. Popüler altcoin’deki 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatları sırasıyla 333 ve 350 dolarda. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saat içinde yüzde 50’nin üzerinde artarak yatırımcıların altcıin’e olan ilginin arttığını gösteriyor.

Binance Coin fiyatı, günlük zaman diliminde kilit direnç seviyesi olan 340 doları geçerek son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Eğer 355 dolar ila 360 dolar aralığındaki direnç bölgesi geçilecek olursa BNB’nin 400 dolara doğru hızlı bir şekilde yükselmesi beklenilir. Dahası, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Bollinger Bantları yukarı yönde güçlü bir harekete işaret ediyor. RSI, 70’e yakın hareket ederken Bollinger Bantları ise BNB fiyatında kırılma işaretleri veriyor.

Haftalık zaman diliminde de RSI, Bollinger Bantları ve hareketli ortamaların önümüzdeki haftalarda daha fazla yükseliş olduğunu gösteriyor.