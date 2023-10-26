  40 Yıllık Ünlü Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: O Tarihe Kadar Bekletecek!

40 yılı aşkın piyasa deneyimi olan Peter Brandt, kısa süre önce bu benzersiz teknik analiz aracına duyduğu sarsılmaz güveni açıkladı. Tecrübeli trader ve analist Brandt, kripto para ticaretinin yüksek volatiliteli dünyasındaki gizli silahı olan haftalık Renko grafiğini paylaşarak en büyük kripto para Bitcoin‘de (BTC) son noktayı koydu.

Brandt’ın Renko Grafiği

Geleneksel grafiklerin aksine Brandt’ın paylaştığı Renko grafiği, küçük fiyat hareketlerini konsolide bloklar halinde gruplandırarak hakim piyasa trendinin net bir tasvirini sunuyor. Brandt’ın Renko grafiğine olan güveni, dikkat çekici şekilde yüksek doğruluğundan kaynaklanıyor. Son beş yılda grafiğin sunduğu sinyallerin yalnızca beşi gerçekleşmedi ve analiste göre bu durum onu son derece güvenilir bir teknik analiz aracı haline getirdiğini belirtti.

Renko grafiğindeki son sinyallerden biri Bitcoin‘in fiyatının 22 bin dolar seviyesine düştüğü sırada gelen alım sinyali oldu. En büyük kripto paranın fiyatının şu anda 34 bin dolar civarında işlem görüyor oluşu göz önüne alındığı teknik analiz aracının verdiği bu son sinyal yüksek kazançla gerçekleştiği görülüyor.

Renko grafiğinin arkasındaki metodoloji basit ama oldukça güçlü; yatırımcılar ve trader’lar, fiyat hareketlerini önceden belirlenmiş bloklar ya da tuğlalar şeklinde toplayarak, belirli birim değerlere dayalı olarak sürekli yükseliş ya da düşüş trendlerini ayırt edebilme olanağı buluyor.

Brandt’a Göre Bitcoin Dibe Vurdu

Renko grafiğine duyduğu güvene rağmen Brandt, finans piyasalarının ve özellikle de kripto para piyasasının öngörülemez doğasının altını çizerek teknik analizin güçlü yapısına rağmen gerçekliğe bağlı kalmaya devam ettiğini vurguladı. Piyasaların her zaman en deneyimli uzmanları bile şaşırtmayı başaracağını söyleyen tecrübeli analist, herhangi bir piyasanın gelecekteki yolunu öngördüğünü iddia edenlere karşı uyarıda bulundu.

Bununla birlikte Brandt kısa süre önce teknik analiz aracına bakarak birkaç önemli noktaya açıklık getirdi. Analist, BTC‘nin dibe vurduğunu, 2024’ün 3’ncü çeyreğine kadar rekor tazeleyemeyeceğini ve o zaman kadar yüksek volatiliteli piyasa koşullarının devam edeceğini söyledi.

Tüm kripto para piyasası katılımcıları Bitcoin’in fiyat hareketlerini yakından takip ettiğinden, Brandt’ın beklentilerinin karşılanıp karşılanmayacağını ve Renko grafiğinin güvenilir sinyaller vermeye devam edip etmeyeceğini görmek ilginç olacak.