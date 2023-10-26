f 40 Yıllık Ünlü Analist Bitcoin'de Son Noktayı Koydu: O Tarihe Kadar Bekletecek! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   40 Yıllık Ünlü Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: O Tarihe Kadar Bekletecek!

40 Yıllık Ünlü Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: O Tarihe Kadar Bekletecek!

Özet

  • Peter Brandt, kripto ticaretinde yüksek güven duyduğu haftalık Renko grafiği üzerinden Bitcoin'i yorumladı.
  • Brandt, BTC'nin fiyatının dibe vurduğunu ve 2024'ün 3. çeyreğine kadar rekor tazelemesini beklemiyor.
  • Yine de analist finans piyasalarının her zaman öngörülemez olduğunu da vurgulamayı ihmal etmedi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:41
26 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

40 yılı aşkın piyasa deneyimi olan Peter Brandt, kısa süre önce bu benzersiz teknik analiz aracına duyduğu sarsılmaz güveni açıkladı. Tecrübeli trader ve analist Brandt, kripto para ticaretinin yüksek volatiliteli dünyasındaki gizli silahı olan haftalık Renko grafiğini paylaşarak en büyük kripto para Bitcoin‘de (BTC) son noktayı koydu.

Brandt’ın Renko Grafiği

Geleneksel grafiklerin aksine Brandt’ın paylaştığı Renko grafiği, küçük fiyat hareketlerini konsolide bloklar halinde gruplandırarak hakim piyasa trendinin net bir tasvirini sunuyor. Brandt’ın Renko grafiğine olan güveni, dikkat çekici şekilde yüksek doğruluğundan kaynaklanıyor. Son beş yılda grafiğin sunduğu sinyallerin yalnızca beşi gerçekleşmedi ve analiste göre bu durum onu son derece güvenilir bir teknik analiz aracı haline getirdiğini belirtti.

Renko grafiğindeki son sinyallerden biri Bitcoin‘in fiyatının 22 bin dolar seviyesine düştüğü sırada gelen alım sinyali oldu. En büyük kripto paranın fiyatının şu anda 34 bin dolar civarında işlem görüyor oluşu göz önüne alındığı teknik analiz aracının verdiği bu son sinyal yüksek kazançla gerçekleştiği görülüyor.

Renko grafiğinin arkasındaki metodoloji basit ama oldukça güçlü; yatırımcılar ve trader’lar, fiyat hareketlerini önceden belirlenmiş bloklar ya da tuğlalar şeklinde toplayarak, belirli birim değerlere dayalı olarak sürekli yükseliş ya da düşüş trendlerini ayırt edebilme olanağı buluyor.

Brandt’a Göre Bitcoin Dibe Vurdu

Renko grafiğine duyduğu güvene rağmen Brandt, finans piyasalarının ve özellikle de kripto para piyasasının öngörülemez doğasının altını çizerek teknik analizin güçlü yapısına rağmen gerçekliğe bağlı kalmaya devam ettiğini vurguladı. Piyasaların her zaman en deneyimli uzmanları bile şaşırtmayı başaracağını söyleyen tecrübeli analist, herhangi bir piyasanın gelecekteki yolunu öngördüğünü iddia edenlere karşı uyarıda bulundu.

Bununla birlikte Brandt kısa süre önce teknik analiz aracına bakarak birkaç önemli noktaya açıklık getirdi. Analist, BTC‘nin dibe vurduğunu, 2024’ün 3’ncü çeyreğine kadar rekor tazeleyemeyeceğini ve o zaman kadar yüksek volatiliteli piyasa koşullarının devam edeceğini söyledi.

Tüm kripto para piyasası katılımcıları Bitcoin’in fiyat hareketlerini yakından takip ettiğinden, Brandt’ın beklentilerinin karşılanıp karşılanmayacağını ve Renko grafiğinin güvenilir sinyaller vermeye devam edip etmeyeceğini görmek ilginç olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
1 Yılın En Yüksek Seviyesinde! Google Trends Ters Köşesi! Piyasa Yükselirken Herkes Neden BTC Satmaya Çalışıyor?
1 Yılın En Yüksek Seviyesinde! Google Trends Ters Köşesi! Piyasa Yükselirken Herkes Neden BTC Satmaya Çalışıyor?
Bitcoin İçin Aylık Kapanış Senaryoları Neler? Ünlü Yatırımcıdan BTC İçin 40.000 Dolar Hedefi Geldi
Bitcoin İçin Aylık Kapanış Senaryoları Neler? Ünlü Yatırımcıdan BTC İçin 40.000 Dolar Hedefi Geldi
Bitcoin Üç Ülke Fiat Para Biriminde ATH Tazeledi: BTC Enflasyondan Koruyor
Bitcoin Üç Ülke Fiat Para Biriminde ATH Tazeledi: BTC Enflasyondan Koruyor
Glassnode Analistlerinden Bitcoin Yorumu: BTC 2023’e Başladığı Gibi Devam Edecek
Glassnode Analistlerinden Bitcoin Yorumu: BTC 2023’e Başladığı Gibi Devam Edecek
Analistten Bitcoin (BTC) Çağrısı: “Bu Daha Başlangıç!”
Analistten Bitcoin (BTC) Çağrısı: “Bu Daha Başlangıç!”
Ünlü Kripto Analisti: Bitcoin Fiyatı Kasım Ayında Büyük İhtimalle Söylediğim Seviyede Olacak
Ünlü Kripto Analisti: Bitcoin Fiyatı Kasım Ayında Büyük İhtimalle Söylediğim Seviyede Olacak
“Ocak Etkisi”nden Arınan Bitcoin Yatırım Tröstü GBTC Yaptığı Ralli İle Borsada Fark Attı!
“Ocak Etkisi”nden Arınan Bitcoin Yatırım Tröstü GBTC Yaptığı Ralli İle Borsada Fark Attı!
Altcoin’lere Bitcoin Darbesi! Son 30 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
Altcoin’lere Bitcoin Darbesi! Son 30 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023