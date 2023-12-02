40 Gün Sonra O Büyük Güne Uyanacaklar, Kripto Yatırımcılarını Neler Bekliyor?

Kral kripto para birimi 2022 yılı boyunca büyük kayıplar yaşadı ve her hafta yeni iflaslarla kabus gibi günler yaşadık. 2023 nispeten iyiydi ancak en sakin geçmesi gereken haftalarda çok büyük gelişmeler gördük ve uykusuz gecelerimi bu yıl da fazlaydı. Ancak 2024 yılında yatırımcılar umutlu ve bu sefer sevinçten uyuyamayacakları günlerin heyecanını yaşıyorlar.

40 Gün Sonra Kripto Paralar

Çok sayıda makro gelişmeye rağmen Bitcoin fiyatı yükseliyor. ABD verileri oldukça olumlu ancak olası düşüşte Çin’de bugünlerde çıkan ve yayılan bulaşıcı hastalığın bahane edildiğini görebiliriz. Dünya bir kez daha COVID dönemindeki gibi küresel pandemi sürecine girmeyi cesaret edebilir mi? Bunu bilmek zor ancak her ihtimal mutlaka göz önünde bulundurulmalı.

İnceden korku dozumuzu aldığımıza göre piyasadaki temel motivasyona odaklanabiliriz. Ekim ayı ortasında spot Bitcoin ETF değişiklikleri için yapılan yoğun başvuruların ardından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), aralarında BlackRock, Fidelity, ARK Invest ve 21Shares’in de bulunduğu birçok başvuru için kararı erteledi.

Ancak 10 Ocak yani yaklaşık 40 gün sonra son tarihler doluyor. Üstelik bu tarih yaklaştıkça potansiyel ihraççılarla SEC arasındaki görüşmeler de sıklaşmaya başladı. Dosya güncellemeleri vesair derken her detay bize 9 veya 10 Ocak tarihinde (düşük ihtimal de olsa bu tarihe kadar) ETF onayının geleceğini söylüyor.

2024 Ocak Kripto Tahmini

Beklentiyi al ve haberi sat, bu kripto paralarda yaygın bir durum ve spot Bitcoin ETF onayıyla da benzer bir süreç yaşanacağı tahmin ediliyor. En azından az sayıda analistin böyle bir düşüncesi var da diyebiliriz. Sorun şu ki ETF onayı aslında kripto paralara sürekli kurumsal likidite pompalayacağı için uzun vadeli bir fiyat katalizörüdür.

Bugünlerde CoinShares raporunda gördüğümüz yıllık 1-2 milyar dolarlık net girişe seviniyorken ETF onayıyla gelmesi beklenen (ilk dönemde) yaklaşık 50 milyar dolar çok daha büyük sonuçlar doğurmalı. Yatırımcılardaki heyecanın, meraklı bekleyişin sebebi de tam olarak bu. ETF onayının ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına dair yaygın kanaat volatiliteyi gün geçtikçe artırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.