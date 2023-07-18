Kral kripto para birimindeki belirsizliğin ortasında altcoinler hızlı bir geri dönüş için hazırlanıyor. En azından bir kısmı. 2021 yılına damga vuran ve devasa kazanç elde eden layer1 çözümü şimdi tekrar eski ihtişamlı günlerine hazırlanıyor. Güncel veriler ve tahminler ışığında Solana Coin geleceği ve daha fazlası.

Solana (SOL) Yorum

Solana (SOL) fiyatı, hem çapraz hem de yatay olarak önemli direnç seviyelerini başarıyla aşarak bir kırılmaya işaret etti. Bu kırılma, yeni bir yükseliş trendinin başladığını gösterebilir. Öncü sinyaller SOL Coin yatırımcıları için şimdilik umut verici. Fiyat hareketi ve çeşitli göstergeler, devam eden yükseliş eğilimini desteklemek için daha fazla kanıt sağlayarak SOL fiyatının yakın gelecekte yükselmeye devam etme olasılığını artırıyor.

Haftalık grafikte yapılan analiz SOL’un iki hafta önce Kasım 2021’den bu yana 600 günlük bir süreye yayılan azalan bir direnç çizgisini aştığında önemli bir atılım yaptığını gösteriyor. Bu nitelikteki kırılmalar genellikle bir önceki trendin sonunu ve ters yönde yeni bir trendin başlangıcını işaret eder. Dolayısıyla, SOL fiyatı muhtemelen bir yükseliş trendine girmek üzere.

SOL Coin Kaç Dolar Olur?

8 dolarlık dip seviyeyi değerlendiren yatırımcılar ciddi kazançlar elde etti. Şimdi popüler altcoin daha büyük zirveler için yatırımcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Günlük zaman dilimi teknik analizi, SOL fiyatının 10 Haziran’dan bu yana hızla arttığını gösteriyor. Artış sırasında fiyat, 81 gündür yerinde olan azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Bu, yukarı yönlü hareketi destekleyen diğer bir göstergedir.

Solana fiyatı, şimdi destek sağlaması beklenen 26 dolarlık yatay alanı geri aldığında bu olasılık daha da güçlenecek. 14 Temmuz’da SOL 32,13 dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun bir üst fitil oluşturmasına ve daha sonra düşmesine rağmen, hala 26 dolar seviyesine yakın seyrediyor. Eğer fiyat toparlanmaya devam ederse 38 ve 40 doların üzerinde yeni bir zirve bulabilir.

Fakat şimdilik 26 dolar altı kapanışlar yükseliş ihtimalini zayıflatıyor. Yatırımcıların SOL Coin fiyatının 26 dolar altı kapanışlarını yakından izlemesi gerekecek.